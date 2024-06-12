Производство бронемашин Lynx могут начать уже в этом году, но обсуждение проекта еще не завершили.

Немецкий концерн Rheinmetall намерен запустить в Украине производство боевых машин пехоты Lynx. Об этом изданию Handelsblatt сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"В этом году мы выпустим первую Lynx", - приводит издание слова министра.

Камышин отметил, что речь идет об одной из самых современных БМП.

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"Для наших европейских партнеров это хорошая возможность и испытать ее в бою, и сделать ее лучше", - заявил чиновник.

Стоит отметить, что обсуждать детали амбициозного проекта еще не завершили. При этом, как сообщается, в 2025 году уже может идти речь о "значительном количестве" таких боевых машин.

Боевая машина Lynx - справка

Lynx является немецкой боевой бронированной машиной, разработанной концерном Rheinmetall AG. Версия KF31 была впервые представлена в 2016 году. Через два года показали более тяжелую KF41.

Особенностью Lynx является разделение бронемашины на две основные части: базовое транспортное средство и специальное оборудование. Борт, показанный в 2016 году, был оснащен башней LANCE, с установленной автоматической пушкой калибра 30 мм или 35 мм с автоматической подачей боеприпасов.

Rheinmetall запускает производство в Украине

Ранее стало известно, что "Украинская оборонная промышленность" и Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронированной техники. Это должно существенно ускорить восстановление боевых машин.

Также сообщалось, что Rheinmetall намерен запустить в нашей стране производство систем противовоздушной обороны.

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