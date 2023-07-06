Немецкая пресса прямо задается вопросом, а хочет ли Запад вообще, чтобы Украина победила в войне.

В Германии разразился скандал после того, как пресса узнала о намерениях правительства продать Саудовской Аравии истребители Eurofighter, о поставке которых давно просит Украина. Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Отношения между Украиной и ее западными партнерами накаляются. Причина: ни одна западная страна не хочет поставлять военные самолеты, хотя Киев отчаянно нуждается в них", – пишет Bild.

Журналисты отмечают, что пока только Дания и Великобритания пообещали Украине начать обучение пилотов на истребителях F-16. Поставка самих самолетов пока находится под большим вопросом.

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В особенно невыгодном свете предстала Германия, которая располагает 138 истребителями типа Eurofighter. Берлин отказывается начать даже одну программу обучения украинских пилотов, не говоря уже о возможных будущих поставках самих самолетов. Вместо этого канцелярия Олафа Шольца "оказывает давление" для организации экспорта 48 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

"Я считаю, что это в корне неверно. Мы не можем отказывать Украине в вооружении и в то же время поставлять самое современное оружие диктатурам и автократиям", – заявил лидер партии "Зеленые" и председатель Европейского комитета Антон Хофрайтер.

Bild отмечает, что вопрос поставки истребителей тормозит не только Германия, но и другие страны. Немецкие журналисты задаются вопросом, а хочет ли Запад вообще, чтобы Украина выиграла эту войну?

Военный эксперт Карло Масала в комментарии изданию предположил, что западные лидеры до сих пор боятся "эскалации" и опасаются, что украинские пилоты будут залетать в воздушное пространство России, чтобы сбивать там российские самолеты, запускающие ракеты по Украине из глубины российской территории.

Эксперт по Украине Сергей Сумленный в интервью Bild отметил, что украинцы не могут понять, почему Запад продолжает поставлять оружие во все возможные регионы мира, но только не в Украину, где оно крайне необходимо.

"Ни одна страна НАТО не осмелилась бы начать крупное наступление без господства в воздухе — и именно это сейчас предстоит сделать украинцам. Саудовская Аравия имеет сотни современных западных истребителей. Было бы несложно подождать со следующей поставкой в ​​Эр-Рияд и вместо этого отправить в страну, которая больше всего нуждается в этих самолетах", – сказал Сумленный.

Позиция Германии по поставкам самолетов Украине

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не сможет поставить Киеву истребители F-16, поскольку таких самолетов просто нет на вооружении немецкой армии. В то же время он выразил уверенность, что имеющиеся у Бундесвера истребители Tornado и Eurofighter не подходят для украинского театра войны.

Пытаясь оправдать нежелание поставлять истребители, Писториус заявил, что Германия не компетентна в авиационной сфере, но является экспертом в танках и противовоздушной обороне. Также Берлин намерен сосредоточиться на поставках Украине боеприпасов.

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