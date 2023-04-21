Министр обороны Германии считает, что ВСУ нужные какие-то другие самолеты.

Истребители Tornado и Eurofighter, которыми располагает Германия, не подходят для использования в Украине. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в Рамштайне, пишет Tagesschau.

По его словам, истребители Tornado и Eurofighter, которыми пользуется Бундесвер, имеют совершенно другие возможности, "чем те, которые сейчас необходимы в той боевой обстановке, которая сейчас у нас в Украине".

Писториус отметил, что Германии к тому же самой нужны именно самолеты Tornado для перевозки ядерных бомб США на случай масштабного военного кризиса.

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Истребители Tornado и Eurofighter

Tornado — сверхзвуковой многоцелевой самолет третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. Является совместной разработкой Великобритании, Италии и Германии. Выпускался с 1979 года в двух основных версиях – истребитель-бомбардировщик и перехватчик. К концу 2010-х годов перехватчики уже были сняты с вооружения из-за сильного их устаревания.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель уже следующего (четвёртого) поколения. Также является совместной разработкой нескольких стран – Германии, Италии, Великобритании и Франции. Выпускается серийно с 2003 года и стоит на вооружении ряда европейских и азиатских стран. Самолет использовался во всех военных конфликтах, где участвовали страны НАТО.

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