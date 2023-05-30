Всего Украине нужно 120 современных истребителей.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что видит возможность получения от партнеров истребителей Eurofighter Typhoon.

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставкам истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом... Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как начать обучение на самолетах Saab Gripen", - сказал он интервью французской газете "Ouest France"

По его словам, сейчас существует международная "танковая коалиция", в которой основной моделью являются немецкий Leopard 2, американские Abrams и британские Challenger. По его мнению, может быть сформирована "коалиция истребителей" с базовой моделью американского F-16, Eurofighter и шведскими Gripen. По оценке Минобороны, Украине нужно около 120 истребителей.

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"Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам", - отметил Резников.

Истребители для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, пять стран работают над обеспечением Украины боевыми самолетами - Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания. Позже стало известно, что Португалия готова помочь запчастями и обучением пилотов, а Германия рассматривает другие возможности поддержки коалиции.

Украинские пилоты начали самоподготовку к овладению истребителей F-16 около года назад. Летчики улучшали английский, изучали строение самолета и читали книги о F-16.

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