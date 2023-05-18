Министр обороны ФРГ прокомментировал вопрос поставок оружия Украине для Bild.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал проблему с поставками истребителей F-16 Украине и указал, что самолетов нет ни в Германии, ни в Великобритании.

Об этом чиновник заявил во время своего выступления в эфире BILD. Он отметил, что провел двухсторонние переговоры по поводу передачи F-16 с главой Минобороны Британии. Пока что, помимо отсутствия необходимого разрешения со стороны Вашингтона, эта часть военной помощи невыполнима из-за дефицита самолетов.

"Запрошенных Украиной F-16 сейчас нет ни в Англии, ни в Германии. Кроме того, необходимого разрешения из США пока что нет", - указал он.

Также он прокомментировал крупнейшую военную помощь Украине, о которой Берлин объявил на прошлых выходных (на сумму в 2,7 млрд евро). Министр отметил, что к началу запланированного контрнаступления Киев лишь частично получит соответствующее оружие: "Однако это и не было целью", - указал он.

По его словам, Германия изначально не обещала обеспечить Киев всем необходимым для начала военной операции.

"Речь идёт о том, чтобы дать Украине возможность защищаться и отвоевывать свои земли", - уточнил глава Минобороны Германии.

Германия передала самый масштабный пакет помощи Украине

Напомним, что в воскресение 14 мая во время визита президента Украины в Германию канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о самой масштабной военной помощи с начала войны.

Он анонсировал, что на сумму 2,7 млрд евро Киев получит танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T, а также другое мощное оружие.

Уже в рамках общего брифинга с Зеленским Шольц указал, что по состоянию на 14 мая Германия передала Украине оружия на сумму в 17 миллиардов евро.

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