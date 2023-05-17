В то же время в Бундесвере отметили, что Берлин положительно воспринимает голландско-британские попытки создать коалицию из истребителей для Украины.

Германия пока не будет передавать Украине истребители, поскольку "Бундесвер не имеет здесь ни возможностей, ни компетенций".

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом, пишет Bild.

По его словам, Бундесвер "не мог играть активную роль" в самолетной коалиции. "Это не те вопросы, которые будут решаться в Берлине", - подчеркнул Писториус.

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Он отметил, что Германия является экспертом в танках и противовоздушной обороне, а также будет сосредотачиваться на поставках боеприпасов.

Между тем, неназванный представитель Министерства обороны Германии заявил изданию Bild, что Берлин положительно воспринимает голландско-британские попытки создать коалицию из истребителей для Украины.

Отмечается, что в Минобороны приветствуют любые инициативы, которые облегчают Украине организацию обороны. "Однако для Бундесвера сейчас понятно, что для этой цели не будет предоставлен ни один самолет из его собственных запасов. Противовоздушная оборона Украины является "первоочередной", - пишет Bild.

Отмечается, что Германия передает самые современные зенитные системы, а каждая страна Альянса предоставляет для помощи то, что она может сделать лучше всего.

Истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что над созданием международной коалиции истребителей для Украины согласились работать уже три страны: Британия, Франция и Нидерланды. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов стать ключевым участником этой коалиции стран.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин пока не намерен присоединиться к коалиции по поставкам западных истребителей для Украины. По его словам, Германия концентрируется на танках, боеприпасах, создании "действующей системы ремонта" и противовоздушной обороне.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Варшава пока не готова передать Украине истребители F-16 и объяснил, почему. В то же время он заверил, что готов и в дальнейшем передавать Украине самолеты МиГ-29.

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