Теперь для поражения одной цели россиянам требуется до 16 КАБов.

.

Еще год назад планирующие бомбы КАБ или УМПК со спутниковым управлением были "чудо-оружием" для россиян, а у украинцев практически не было спососбов им противостоять. Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, постепенно и незвметно ситуация изменилась, и теперь очевидно, что "золотая эра" УМПК прошла.

Как отмечают российские аналитики, атаки КАБ не прекратились, однако эффективность их поражения заметно снизилась из-за одной важной детали – невозможности взаимодействовать с системами спутниковой коррекции благодаря эффективности и многочисленности украинских радиоглушилок.

Видео дня

"Планирующие бомбы не могут взаимодействовать со спутниковой группировкой ГЛОНАСС... Без постоянного соединения для коррекции курса планирующие бомбы имеют тенденцию отклоняться и безвредно взрываться на некоторых полях", - пишет Акс.

Как заявляют российские военкоры, теперь все важные украинские цели гарантированно прикрыты средствами РЭБ, и для поражения одной цели теперь "требуется восемь или даже 16 планирующих бомб".

При этом хотя сами по себе планирующие бомбы достаточно недороги - каждая стоит около 25 000 долларов, однако истребители, которые сбрасывают их по две или четыре за раз, - недешевы.

"Запуск четырех самолетов для поражения одной цели — это рискованно и неэффективно для военно-воздушных сил, у которых всего около тысячи современных самолетов, и которые уже потеряли 120 из них в боях на Украине", - добавляет Акс.

Кроме того, украинские глушилки также остановили многие российские беспилотники, заставив россиян перейти на более дорогие оптоволоконные БПЛА.

"Глушение фактически достигло того, чего украинские ВВС пытались добиться с помощью своих дорогих, уязвимых батарей зенитных ракет С-300, Patriot и SAMP/T, которых всегда было слишком мало, чтобы полностью защитить линию фронта и украинские города", - добавляет аналитик.

Он также отмечает, что российские средства глушения не оказывают такого воздействия, как украинские. Многие российские глушилки сделаны плохо и неэффективны. Кроме того, лучшие украинские боеприпасы - американские планирующие бомбы Joint Direct Attack Munition и французские планирующие бомбы Hammer — включают в себя наведение по GPS, но также имеют резервные инерциальные навигационные системы, которые полностью автономны и, таким образом, невосприимчивы к глушению.

В то же время инерциальные резервные системы наведения России как правило, неточны. Аналитик Марк Шнайдер пришел к выводу, что российские ракеты часто в десять раз менее точны, чем утверждают их производители.

Применение КАБов на фронте - новости

Ранее сообщалось, что Украина учится сбивать российские авиабомбы. По крайней мере, в феврале ВСУ подтвердили сбитие вражеского "КАБа" над Запорожьем.

В то же время россияне в 2025 году планируют увеличить изготовление авиабомб с модулями планирования и коррекции (МПК) в два раза - до 75 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: