"КАБами" в Украине уже традиционно называют новые российские авиабомбы с модулями МПК.

На 2025 год Россия планирует изготовить 75 тысяч авиабомб с модулями планирования и коррекции (МПК). Об этом со ссылкой на доклад британского аналитического учреждения RUSI сообщает Defense Express.

Для сравнения, плановая цифра производства управляемых авиабомб на прошлый год составляла 50 тысяч единиц. Таким образом, россияне хотят увеличить объем производства таких боеприпасов на 50%.

"Увеличение объемов производства КАБов наполовину в свою очередь означает увеличение возможного уровня давления на позиции наших защитников на передовой", - отмечает Defense Express.

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Также аналитики в очередной раз обращают внимание на угрозы, которые представляют на современном поле боя дроны. По словам специалистов, на них сегодня приходится минимум 70% уничтоженных целей врага. При этом до 60-80% БПЛА могут выйти из строя во время выполнения задач, так и не достигнув никакого результата.

Авиабомбы с модулями МПК - справка

"КАБами" в Украине традиционно называют новые российские авиабомбы с модулями МПК. Речь идет о навесном модуле, который превращает обычную неуправляемую бомбу (например, ФАБ-250 или ФАБ-500) в высокоточный боеприпас, который имеет увеличенный радиус действия.

Россияне уменьшили количество использования КАБов

Напомним, в январе УНИАН сообщил о том, что россияне уменьшили количество использования управляемых авиационных бомб. Среди причин этого эксперты называют тот факт, что россиянам пришлось перебазировать свои самолеты на более безопасные аэродромы.

Отметим также, что Украина учится сбивать российские авиабомбы. По крайней мере, в феврале ВСУ подтвердили сбитие вражеского "КАБа" над Запорожьем.

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