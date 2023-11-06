Ракета SCALP-EG значительно повредила одно из новейших судов России.

В сети впервые показали ракетный корабль российского флота "Аскольд" после удара крылатой ракетой SCALP-EG.

Фотографии опубликовал ряд пабликов, в частности украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

На кадрах видно, что ракета повлекли значительные разрушения российского корабля. Очевидно, уничтожено его основное вооружение.

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Удар по Керчи

В субботу в Керчи прогремели взрывы. Захватчики сообщили об атаке полутора десятков ракет, которые были сбиты, а "обломки" упали на территории судостроительного завода.

Вскоре стало известно, что на самом деле по крайней мере одно попадание в корабль действительно было. Позже эту информацию подтвердили и в ВСУ, и сами захватчики. Враг признался, что ракета действительно попала в корабль проекта "Каракурт".

В интернете появились новые, более четкие спутниковые снимки российского корабля "Аскольд", пораженного украинской ракетой в доке судостроительного завода оккупированной Керчи.

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