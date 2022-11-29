Россия запускает невооруженные крылатые ракеты, предназначенные для ядерных боеголовок, чтобы истощить запасы ПВО Украины, пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США.
Накануне в британской разведке отметили, что Россия, вероятно, снимала ядерные боеголовки с крылатых ракет и запускала невооруженные боеприпасы по Украине. Ядерные боеголовки были заменены балластами, они могут тоже наносить большой ущерб.
Отвечая на вопрос о разведданных, представитель США сказал журналистам: "Это определенно то, что они (россияне – ред.) пытаются сделать, чтобы смягчить воздействие систем ПВО, которые используют украинцы".
В Украине сбили ракету с имитатором ядерной боеголовки
Как писало издание Defense Express, одна из сбитых во время атаки на Киев российских ракет типа Х-55 была оснащена имитатором ядерной боеголовки. Официально в командовании ВСУ эту информацию ни подтверждают, ни опровергают.
Поставка западных систем ПВО Украине
США и другие западные союзники в последнее время сосредоточились на поставках средств противовоздушной обороны для Украины, включая устаревшие системы советской эпохи и более современные.
Сегодня в США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в Украину систем ПВО Patriot. Первоначально эти системы предлагались Польше для защиты ее границы от ракет, но теперь союзники изучают, можно ли их поставить Украине.