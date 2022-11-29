Ядерные боеголовки были заменены балластами, они могут тоже наносить большой ущерб.

Россия запускает невооруженные крылатые ракеты, предназначенные для ядерных боеголовок, чтобы истощить запасы ПВО Украины, пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США.

Накануне в британской разведке отметили, что Россия, вероятно, снимала ядерные боеголовки с крылатых ракет и запускала невооруженные боеприпасы по Украине. Ядерные боеголовки были заменены балластами, они могут тоже наносить большой ущерб.

Отвечая на вопрос о разведданных, представитель США сказал журналистам: "Это определенно то, что они (россияне – ред.) пытаются сделать, чтобы смягчить воздействие систем ПВО, которые используют украинцы".

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В Украине сбили ракету с имитатором ядерной боеголовки

Как писало издание Defense Express, одна из сбитых во время атаки на Киев российских ракет типа Х-55 была оснащена имитатором ядерной боеголовки. Официально в командовании ВСУ эту информацию ни подтверждают, ни опровергают.

Поставка западных систем ПВО Украине

США и другие западные союзники в последнее время сосредоточились на поставках средств противовоздушной обороны для Украины, включая устаревшие системы советской эпохи и более современные.

Сегодня в США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в Украину систем ПВО Patriot. Первоначально эти системы предлагались Польше для защиты ее границы от ракет, но теперь союзники изучают, можно ли их поставить Украине.

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