Это была крылатая ракета типа Х-55, ее сбили над Киевом.

Одна из сбитых над Киевом 17 ноября крылатых ракет была оснащена имитатором ядерной боевой части.

Как пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники, это была крылатая ракета типа Х-55.

Сообщается, что в данной ракете вместо боевой части был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боеголовки.

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Эксперты считают, что запас крылатых ракет в России исчерпывается до критической для Кремля отметки. Именно об этом может свидетельствовать факт использования ракеты Х-55 из "ядерного арсенала", отмечается в публикации.

Второй версией эксперты называют попытку РФ создать эффект перегрузки противовоздушной обороны Украины.

Массированная атака РФ 17 ноября: что известно

Ранее сообщалось, что утром 17 ноября российские войска обстреляли Украину ракетами. Первые ракеты РФ запустила около 8 утра.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этот раз Россия нацелилась на украинскую газодобычу.

Отмечалось, что в частности войска РФ ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре, было много раненных. Пострадала 15-летняя девочка.