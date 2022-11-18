Одна из сбитых над Киевом 17 ноября крылатых ракет была оснащена имитатором ядерной боевой части.
Как пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники, это была крылатая ракета типа Х-55.
Сообщается, что в данной ракете вместо боевой части был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боеголовки.
Эксперты считают, что запас крылатых ракет в России исчерпывается до критической для Кремля отметки. Именно об этом может свидетельствовать факт использования ракеты Х-55 из "ядерного арсенала", отмечается в публикации.
Второй версией эксперты называют попытку РФ создать эффект перегрузки противовоздушной обороны Украины.
Массированная атака РФ 17 ноября: что известно
Ранее сообщалось, что утром 17 ноября российские войска обстреляли Украину ракетами. Первые ракеты РФ запустила около 8 утра.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этот раз Россия нацелилась на украинскую газодобычу.
Отмечалось, что в частности войска РФ ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре, было много раненных. Пострадала 15-летняя девочка.