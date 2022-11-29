Они заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Главы МИД стран-членов НАТО по итогам встречи в Бухаресте выпустили заявление, в котором заверили, что Альянс усилит поддержку Украины.

Как подчеркнули министры в заявлении, они будут "еще больше усиливать политическую и практическую поддержку Украины", пока страна защищает "свой суверенитет и территориальную целостность и общие [с Альянсом] ценности от российской агрессии". Они заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

"НАТО будет продолжать тесно координировать свои действия с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе международными организациями, в частности ЕС, а также странами-единомышленниками Опираясь на поддержку, оказанную ранее, мы поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить ее народ и противостоять российским дезинформационным кампаниям и лжи", – говорится в заявлении.

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Министры подчеркнули, что Россия "несет полную ответственность за эту войну, грубое нарушение международного права и принципов Устава ООН".

"Агрессия России, в том числе ее настойчивые и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев основных социальных услуг. Это повлияло на глобальные запасы продовольствия и поставило под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира. Неприемлемые действия России, в том числе гибридные действия, энергетический шантаж и безрассудная ядерная риторика, подрывают основанный на правилах международный порядок", – подчеркивают министры.

Также главы МИД акцентировали, что солидарны с Польшей после инцидента 15 ноября, приведшего к трагической гибели людей в результате ракетных ударов России по Украине. Они осуждают действия Беларуси, которая активно содействует агрессивной войне России против Украины.

"Все лица, ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности", – отмечено в заявлении.

Министры також выразили полную солидарность с правительством и народом Украины и отдали дань уважения всем, кто погиб, героически защищая свою страну и землю.

Они повторили, что по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и никогда не признают российские попытки аннексии украинских территорий, совершенные с грубыми нарушениями Устава ООН.

Украина и НАТО – последние новости

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. В Альянсе тогда заявили, что двери для вступления Украины в НАТО открыты.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО в ближайшее время и добавил, что в Альянсе "придерживаются того же мнения по поводу членства Украины".

Также ранее в НАТО заявляли, что помогут Украине защищаться от России "столько, сколько потребуется".

В то же время Венгрия, которая препятствует перспективе членства Украины в НАТО с 2017 года, блокируя работу профильного Комитета, 29 ноября заявила, что будет блокировать участия Украины в заседаниях Альянса.

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