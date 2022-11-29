Обеспечение Украины средствами ПВО является "высшим приоритетом" США, добавил чиновник Пентагона.

США рассматривают передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot для поддержки войск ПВО против приближающихся атак России, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"Все возможности на столе", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки батарей Patriot конкретно в Украину. "Patriot - это одна из рассматриваемых возможностей ПВО", - добавил чиновник.

Обеспечение Украины средствами ПВО является "высшим приоритетом" США, добавил чиновник.

Видео дня

"Мы рассматриваем все возможные варианты, которые могли бы помочь украинцам противостоять атакам России, поэтому все возможности на столе, и мы смотрим на то, что могут сделать Соединенные Штаты, мы смотрим на то, что наши союзники и партнеры могут сделать, и ищем комбинации возможностей, которые были бы полезны", - добавил чиновник.

Patriot для Украины

После того как ракеты украинской ПВО упали на территории Польши во время отражения российской атаки, Германия предложила Варшаве защитить свое небо комплексами Patriot, разместив их на границе с Украиной.

Однако премьер Польши Матеуш Моравецкий вслед за польскими парламентариями и министром обороны посоветовал Берлину передать Patriot для Украины.

В НАТО, в свою очередь, заявили, что решение о передаче комплексов для Украины не требует дополнительных консультаций - это может принять Германия.

На что в Берлине ответили расплывчато, тормозя передачу вооружения. Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot – часть ПВО НАТО, его использование должно обсуждаться с союзниками.

Patriot – характеристики американского ЗРК

Американские комплексы имеют мощные радары, способные выявлять и распознавать более 100 вражеских воздушных целей.

Patriot используют для противоракетной защиты военных баз, крупных административно-промышленных центров. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в случае передачи установки Patriot прикроют до 120 км линии фронта.

В состав одного комплекса входят многофункциональная радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки М901 с ракетами МIМ104 и техническое оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: