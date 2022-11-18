Спикер ВС призвал дождаться официальных заявлений.

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины не могут сейчас подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Россия выпустила по Украине ракету, которая была оснащена имитатором ядерной боевой части.

Задачей Воздушных Сил является уничтожение целей, а тип сбитых ракет уже определяют специалисты, сообщил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Почему и как они это делают? Версий много. Возможно, что действительно и заканчивается (запас ракет - УНИАН), а возможно запускают их как ложные цели. Вопросы разные по этому поводу", - отметил он.

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Игнат не стал подтверждать или опровергать факт использования российской армией такой ракеты.

"Подтвердить эту информацию должны соответствующие органы, которые собирают остатки ракет, их же документируют, собирают как вещественные доказательства. Должно быть озвучено заявление людей, которые за это ответственны", - добавил спикер ПС.

Запуск ракеты с имитатором ядерной боеголовки

Ранее издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что 17 ноября над Киевом сбили крылатую ракету типа Х-55, которая была была оснащена имитатором ядерной боевой части.

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что в России заканчивают крылатые ракеты.

Также страна-агрессор может пытаться создать эффект перегрузки украинской противовоздушной обороны.

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