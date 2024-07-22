Разработкой перспективного самолета по программе GCAP занимаются британцы, японцы и итальянцы.

На Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо (Великобритания) официально представили новый концепт истребителя шестого поколения, который разрабатывают по программе Global Combat Air Programme (GCAP). Об этом сообщает официальный сайт британской BAE Systems.

В самой британской компании заявили, что концепт, разработанный в сотрудничестве с итальянской Leonardo и японской Mitsubishi Heavy Industries, "имеет существенно усовершенствованный дизайн", призванный обеспечить лучшую аэродинамику.

Действительно, новый концепт отличается от первых изображений перспективного истребителя: в частности, претерпела метаморфоз форма крыла.

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Если программа будет идти согласно плану, боевой самолет могут принять на вооружение примерно в 2035-м. Предполагается, что это будет один из самых совершенных истребителей на тот момент, если вообще не самый мощный в мире.

Конкуренцию GCAP должен составить другой международный проект, который получил название FCAS, или Future Combat Air System. Германия, Франция и Испания создадут прототип боевого самолета будущего. FCAS планируют принять на вооружение несколько позже, примерно в 2040-х годах.

Истребители шестого поколения создают не только в Европе

Разработкой истребителей шестого поколения также активно занимаются в США. В частности, в интересах Воздушных сил Соединенных Штатов создают так называемый Next Generation Air Dominance (NGAD).

В последнее время эта программа сталкивается с многочисленными противоречиями. Одним из главных является цена перспективного самолета, которая может оказаться примерно втрое больше цены F-35 пятого поколения.

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