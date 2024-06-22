По словам Павла Лузина, российские КБ имитируют какую-то опытно-конструкторскую деятельность в этой сфере и получают за эту имитацию деньги.

Несмотря на то, что российские военно-воздушные силы (ВВС) пытаются изменить ситуацию в Украине, служба и авиационная промышленность страны обсуждают истребитель следующего поколения, который якобы будет создан до 2050 года. Об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что не случайно эта дискуссия возникает, когда ВВС США намекают, что они могут отказаться от своего плана создания истребителя шестого поколения, пилотируемого истребителя "превосходства в воздухе", который будет работать с беспилотниками.

В то же время эксперты считают идею российского истребителя следующего поколения чистой фантастикой в то время, когда РФ трудно эксплуатировать свои истребители-невидимки пятого поколения.

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"Это иллюзия. Возможно, люди в правительстве даже верят, что это возможно, но это не так. Это абсолютная пустота. Конечно, российские конструкторские бюро имитируют какую-то опытно-конструкторскую деятельность в этой сфере и получают за эту имитацию деньги, но нет ничего серьезного", - сказал изданию эксперт по российскому оборонно-промышленному комплексу Павел Лузин.

Российские истребители: последние новости

Недавно издание Forbes указало на важный нюанс относительно уничтожения Су-57 на аэродроме Ахтубинск. По данным СМИ, Су-57 еще не испытаны и никогда не летали в боевых условиях.

Как отметили журналисты, это не только унижение для россиян - это может стать предвестником новых унижений.

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