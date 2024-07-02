Воздушные силы США могут пересмотреть концепцию истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance из-за его цены.

Перспективный американский истребитель шестого поколения NGAD (Next Generation Air Dominance) будет примерно втрое дороже самолетов предыдущего поколения. Об этом со ссылкой на Министра Воздушных сил США Франка Кенделла сообщает The War Zone.

"Это очень дорогая платформа, - заявил недавно Кенделл, - Она примерно втрое дороже F-35, и мы можем позволить себе ее только в небольших количествах".

Стоимость всех трех существующих вариантов F-35 регулярно колеблется. В прошлом году средняя цена одного такого самолета, включая двигатель F135, оценивалась примерно в 82,5 млн долларов. То есть вероятная стоимость одного NGAD составит около 247,5 млн долларов.

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Предполагается, что Boeing и Lockheed Martin соревнуются за создание истребителя Next Generation Air Dominance, но ни одна из компаний официально не подтвердила, что принимает в этом участие. Ранее другой оборонный гигант - Northrop Grumman - объявил, что добровольно вышел из гонки.

США создают бомбардировщик нового поколения

Отметим, что сейчас Northrop Grumman принимает участие в другой амбициозной программе, а именно - создании перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения, который получил название B-21.

Свой первый полет он совершил в прошлом году. Незадолго до этого были представлены фото нового самолета, впрочем, информации о его возможностях пока очень мало.

Более хорошее представление о некоторых конструктивных особенностях бомбардировщика позволяет сделать новый снимок самолета в воздухе.

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