По словам Александра Мусиенко, нужно больше самолетов, больше обученных пилотов и больше вооружения.

Предоставление Украине истребителей F-16 существенно усилит украинские Воздушные силы, даже 12-14 самолетов "дадут нам возможность усилиться", но это не будет иметь одномоментного эффекта на поле боя. Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В то же время, по его словам, Украине все же нужно больше самолетов, обученных пилотов и вооружения.

"Преимущество F-16 в том, что они способны нести значительное количество различных видов и типов крылатых ракет, в том числе ракет "воздух-земля", "воздух-воздух" и ракет для нанесения ударов по наземным объектам. Это большое преимущество. Также их можно использовать для несения управляемых авиабомб. То есть, важно количество самолетов и вооружения. Это имеет значение. Чем больше самолетов, тем лучший эффект будет", - подчеркнул аналитик. Видео дня

Он также назвал сложности, которые могут ждать истребители F-16 в Украине.

"Такие же, как и в целом для авиации. Это действия врага. На определенных направлениях - препятствия, которые может оказывать противник на пути к применению этих самолетов. Это защита аэродромов, их безопасность", - сказал Мусиенко.

По его словам, враг пытается помешать развертыванию F-16 еще до того, как они появились у Украины.

"Они и в дальнейшем будут пытаться целиться по нашим аэродромам, будут придумывать различные способы, каким образом достать эти наши самолеты в воздухе. Но в первую очередь, будут пытаться выискивать самолеты на аэродромах", - сказал Мусиенко.

Передача Украине истребителей F-16

Истребители F-16 уже этим летом будут летать в небе Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, самолеты поступают от Дании и Нидерландов, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла продолжать эффективно оборонять себя от российской агрессии".

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, сколько F-16 нужно Украине. По его словам, Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять россиянам в небе.

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