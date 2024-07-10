По словам президента, Россия ежедневно использует 300 самолетов против Украины.

Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в Институте Рональда Рейгана в США.

Он фактически констатировал, что количество обещанных Украине F-16 союзниками на сегодняшний день не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах их прибытия... Россия ежедневно использует 300 самолетов в операциях против Украины, - сказал он. - У нас было решение о 10-20, но даже если их будет 50 - это ничто". Видео дня

По словам Зеленского Украина нуждается в воздушном флоте.

"У них - 300 бортов, а нам нужно 128. Эти цифры есть у наших союзников. Поэтому до момента, пока у нас не будет этого количества самолетов, мы не сможем стать равными с ними (с россиянами - УНИАН) в небе, это будет сложно", - добавил президент.

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