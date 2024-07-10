В частности, уже этим летом Украина получит боевые самолеты от Дании и Нидерландов.

Многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 уже этим летом будут летать в небе Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил во время выступления на Публичном форуме НАТО.

"Я рад объявить, что пока мы разговариваем, передача истребителей F-16 идет полным ходом", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что самолеты поступают от Дании и Нидерландов.

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"Эти истребители будут летать в небе Украины этим летом, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла продолжать эффективно оборонять себя от российской агрессии", - подчеркнул Блинкен.

Передача Украине истребителей F-16

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько F-16 нужно Украине. По его словам, Украине необходимо по меньшей мере 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

Президент подчеркнул, что Украина постоянно ждет истребители от своих партнеров, в то время как Россия ежедневно использует 300 самолетов против Украины.

Ранее Нидерланды обнадежили заявлением о F-16 для Украины. По словам министра обороны этой страны Рубена Брекельманса, стороны уже "обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать здесь, и в этом направлении делаются важные шаги".

В то же время эта информация подтверждается в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

В частности, правительства Нидерландов и Дании при поддержке США находятся в процессе пожертвования Украине истребителей американского производства F-16. Они будут осуществлять полеты в небе Украины уже этим летом.

При этом в заявлении не предоставляется больше подробностей в связи с оперативными соображениями безопасности.

Также, США, Дания и Нидерланды благодарны Норвегии и Бельгии за взятие обязательств предоставить дополнительные самолеты и другим членам Коалиции возможностей по развитию Воздушных сил Украины за их поддержку.

"Мы привержены дальнейшему усилению воздушных возможностей Украины, которые будут включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16. Коалиция намерена поддерживать их содержание и вооружение, а также дальнейшее обучение для пилотов с целью усиления оперативной эффективности", - отмечается в заявлении.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в сети X выразил благодарность Соединенным Штатам, Дании и Нидерландам за практические шаги для достижения цели всех украинцев - усиление украинских ВВС истребителями F-16.

"Благодарен Бельгии и Норвегии за их готовность предоставить нам свои истребители F-16. Это четкий сигнал того, что способность России терроризировать украинский народ, города и общины будет и в дальнейшем уменьшаться", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, F-16 также будут использованы для усиления противовоздушной обороны Украины.

"Я уверен, что они помогут нам лучше защитить украинцев от жестоких российских атак, например удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве на этой неделе", - заявил Зеленский.

Президент Украины ожидает, что совместная коалиция военно-воздушных сил еще больше усилится благодаря присоединению новых участников.

"F-16 приближают справедливый и прочный мир, демонстрируя, что террор должен терпеть поражение везде и всегда", - отметил Зеленский.

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