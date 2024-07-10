По мнению Александра Мусиенко, даже 12-14 самолетов дадут возможность Украине усилиться.

Украина ожидает поставок первых истребителей F-16 уже этим летом. До конца 2024 года партнеры могут передать 14 таких самолетов. Когда мы сможем начать эффективно использовать эти борта в нашем небе, какие сложности могут возникнуть и как отреагирует на их появление государство-агрессор Россия, в интервью УНИАН рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Когда будет ощутимый эффект от появления у нас F-16? И что является первоочередным для достижения этого эффекта - одномоментное количество самолетов или качество их использования?

Эффект зависит от того, какое количество этих самолетов будет предоставлено. Я думаю, если до конца года мы получим эскадрилью - от 12 до 14 бортов, - это будет неплохо. Вопрос в том, что эффективность самолетов так же зависит и от количества вооружения, которое можно будет использовать. Стоит понимать, что преимущество F-16 в том, что они способны нести значительное количество различных видов и типов крылатых ракет, в том числе ракет "воздух-земля", "воздух-воздух" и ракет для нанесения ударов по наземным объектам. Это большое преимущество. Также их можно использовать для несения управляемых авиабомб. То есть, важно количество самолетов и вооружения. Это имеет значение. Чем больше самолетов, тем лучше эффект будет. Даст ли нам это возможность уменьшить применение врагом самолетов Су-34, которые несут УАБы и наносят удары по прифронтовой территории и Харьковщине? Да, это может иметь эффект, потому что F-16 способны им противодействовать и участвовать в воздушных боях, пытаясь вытеснять врага, уничтожать его, препятствовать полетам российской авиации. Если мы говорим о том, что эти самолеты могут быть оснащены ракетами "воздух-земля", которые способны лететь на расстояние до 500 км, то это может значительно улучшить ситуацию.

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Безусловно, что F-16 усилят наши Воздушные силы. Даже 12-14 самолетов дадут нам возможность усилиться. Но это не будет иметь одномоментного эффекта на поле боя. Все же, нужно больше самолетов, больше обученных пилотов и больше вооружения.

Какие сложности ждут самолеты F-16 в Украине, кроме того, что, возможно, придется летать на низких высотах?

Такие же, как и в целом для авиации. Это действия врага. На определенных направлениях - препятствия, которые может оказывать противник на пути к применению этих самолетов. Это защита аэродромов, их безопасность. Собственно, такие вопросы могут возникать.

Россияне уже готовятся к появлению самолетов в нашем небе. Что они будут делать, когда это условное "красное рядно" появится и начнет их раздражать? Чего ожидать от врага и где?

Они уже действуют, уже пытаются бить по нашим аэродромам. Оккупанты уже выискивают нашу аэродромную сеть и наносят удары. Враг пытается помешать развертыванию самолетов еще до того, как они появились. Они и в дальнейшем будут пытаться целиться по нашим аэродромам, будут придумывать различные способы, каким образом достать эти наши самолеты в воздухе. Но в первую очередь, будут пытаться выискивать самолеты на аэродромах.

Есть еще один тип угроз, который пока что до конца не опробован и мы его не видели в боевом применении. Речь идет о системе С-500. Она очень расхвалена Россией, мол, система может "видеть" на 400-500 км, что уже из Крыма готовится F-16 сбивать. Но думаю, что наши Силы обороны будут искать возможности, чтобы эту систему поразить и обезвредить. Вообще, украинскими силами проведена колоссальная работа, в том числе Воздушными силами, которые готовили аэродромы и поражали объекты ПВО врага. Все пораженные объекты ПВО россиян - это подготовка к развертыванию F-16.

В Воздушных силах заявляли, что определенное количество истребителей F-16, которые партнеры передадут Украине, будут храниться на безопасных авиабазах за рубежом. Насколько уместно такое рассредоточение бортов?

С точки зрения обеспечения безопасности этих самолетов, конечно, это уместно. Это неплохой вариант. Рассредоточение наших самолетов - это также хороший вариант, именно увеличение пространства для их безопасности. Думаю, что одним из способов обеспечения безопасности для нашей авиации является хранение части самолетов за рубежом.

В России заявили, что будут считать предоставленные Украине самолеты, которые будут базироваться за рубежом, законными целями, если самолеты будут участвовать в боевых вылетах. Может ли страна-агрессор решиться наносить удары по аэродромам за рубежом, где будут храниться наши самолеты?

Пусть сначала попробуют туда долететь чем-то. Тем более, эти авиабазы будут прикрыты. Это очередная "пугалка" России, они таких "пугалок" озвучивали очень много. Начиная с апреля 2022 года, когда по инициативе формата "Рамштайн" начало интенсивнее в Украину ехать оружие, Россия говорила о том, что это оружие для нее легитимная цель. И что? Мы оружие как получали, так и получаем. Поэтому это очередное заявление РФ, на которое даже не стоит обращать внимание.

Готова ли Европа защищать эти самолеты, или снова там будут делать вид, что случайно залетела ракета? Или щитом должны быть мы и будем сбивать все, что летит в сторону Европы?

Безусловно, готова. Потому что на авиабазах, кроме наших самолетов, будут находиться и их самолеты. И безусловно, они их будут прикрывать и защищать. Более того, там должны быть развернуты системы ПВО. Насколько мне известно, на некоторых они уже развернуты для того, чтобы исключить удары по этим авиабазам Россией.

По вашему мнению, прогноз, что мы к концу лета наконец получим первые F-16, является реалистичным?

Думаю, что да. Его подтверждают Нидерланды, Дания, именно официальные должностные лица. Во многом поставка самолетов привязана и к поставке систем ПВО. Она должна идти в связке. Как только мы увидим больше систем ПВО, сразу это будет означать приближение самолетов.

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