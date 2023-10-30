Благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в пределах "Армии дронов", за неделю (23-30 октября) уничтожено 65 орудий и 14 самоходных артиллерийских установок российских оккупантов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"На прошлой неделе бойцы особенно сконцентрировались на артиллерии - минуснули 65 орудий и 14 самоходных артиллерийских установок. Именно это оружие враги активно используют для обстрелов украинских позиций. Меньше российской артиллерии - больше сохраненных жизней наших воинов", - заявил он.
Также, по информации Федорова, операторы БпЛА поразили 42 танка, 54 бронированные машины, три реактивных систем залпового огня и много другой российской техники.
Успехи "Армии дронов"
Как сообщал УНИАН, проект "Армия дронов" начали летом прошлого года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонта, а также обучения и тренировки пилотов-операторов.
В этом году на эти нужды выделили 40 миллиардов гривен из госбюджета, а в следующем году на этот проект предусмотрено 48 миллиардов гривен.
В начале октября стало известно, что на фронт отправили почти 2 тысячи беспилотников Autel EVO MAX 4T с искусственным интеллектом.
Также на фронт ВСУ передали более 200 украинских ударнОых беспилотников Heavy Shot по государственной программе "Армия дронов", которые помогут воинам держать оборону и контратаковать.
По словам Федорова, Heavy Shot имеют устойчивую к действию РЭБ систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.