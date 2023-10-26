Возможности новых "птичек" раскрыл министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На фронт ВСУ передали более 200 украинских ударных беспилотников Heavy Shot по государственной программе "Армия дронов".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Птички помогут воинам держать оборону и контратаковать. Военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты оккупантов", - заявил он.

По словам Федорова, Heavy Shot имеют устойчивую к действию РЭБ систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов.

"А еще эти дроны полностью разработаны и произведены в Украине компанией Gurzuf Defence", - добавил министр.

Как искусственный интеллект уничтожает оккупантов в Украине

Проект "Армия дронов" основали летом прошлого года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонта, а также обучения и тренировок пилотов-операторов.

В этом году на эти нужды выделили 40 миллиардов гривен из госбюджета, а в следующем году на этот проект предусмотрено 48 миллиардов гривен.

В начале октября стало известно, что на фронт отправили почти 2 тысячи беспилотников Autel EVO MAX 4T с искусственным интеллектом. "Птички" Autel EVO MAX 4T закуплены за средства государственной программы "Армия дронов". Они помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря ИИ", - отметил Федоров.

По его словам, искусственный интеллект автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. После чего работают ударные коптеры и артиллерия.

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