Уничтожено 31 вражеский танк, 54 боевые бронированные машины, 11 САУ, 49 орудий, четыре миномета, три РСЗО, два средства ПВО, 135 опорных пунктов, а также 182 оккупантов.

Благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в пределах "Армии дронов", за неделю (16-23 октября) поражено 223 единицы российской техники.

"Армия дронов поразила 223 единицы российской техники за неделю. Беспилотники продолжают играть важнейшую роль во время обороны Авдеевки и Купянска. Воины активно сжигают наступающие танки, БМП, БТРы. Минусуют пушки и минометы, которыми россияне пытаются накрывать украинские позиции", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По информации Федорова, уничтожено 31 вражеский танк, 54 боевые бронированные машины, 11 САУ, 49 орудий, четыре миномета, три РСЗО, два средства ПВО, 135 опорных пунктов, а также 182 оккупантов.

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"Готовим к отправке на фронт новую партию дронов от государства", - добавил министр.

"Армия дронов" - последние новости

Этот проект начали летом прошлого года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов-операторов.

В этом году на эти нужды выделили 40 миллиардов гривен из госбюджета, а в следующем году на этот проект предусмотрено 48 миллиардов гривен.

В начале октября стало известно, что на фронт отправили почти 2 тысячи беспилотников Autel EVO MAX 4T с искусственным интеллектом.

9-16 октября "Армией дронов" ликвидировано 428 единиц техники противника. Это был абсолютный рекорд.

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