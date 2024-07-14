Покушение на Трампа: что это за винтовка, из которой стрелял нападающий, - Defense Express

Это одна из самых популярных винтовок в США и мире.

Сегодня, 14 июля, на экс-главу США Дональда Трампа напали во время предвыборной речи. 20-летний Томас Мэтью Крукс пытался застрелить кандидата в президенты из винтовки AR-15.

Как пишет Defense Express, это очень популярное в США и в мире оружие. Эта полуавтоматическая винтовка в военной версии с калибром 5.56 и автоматическим огнем известна как M16.

Однако под названием AR-15 скрывается не один вид винтовки, а семейство с большим количеством вариантов - с различными калибрами, длиной ствола, кастомизацией и тому подобное. Пока правоохранители не показали оружие, из которого стрелял Крукс.

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"Если взять наиболее популярные и распространенные варианты версии AR-15 для американского гражданского рынка, то речь идет о версии под патрон .223 Remington с длиной ствола 16 дюймов. Но, опять же, существуют версии AR-15 под ствол длиной и 20 дюймов и под крайне специфические калибры, включая, например, 6,5 мм", - предположили эксперты.

Также они оценили шансы попасть в ростовую мишень на расстоянии 120 метров из этой винтовки как таковую, что не является невозможной. В армии США солдат по завершению базовой подготовки должен из стандартной M16 с позиции лежа на дистанциях до 300 метров поразить 23 из 40 мишеней, из которых 24 расположены на расстояниях 100-200 метров. Однако между стрельбой по мишеням на полигоне и в реальной жизни огромная разница.

Покушение на Трампа - что известно

Как ранее писал УНИАН, покушение на Трампа произошло во время выступления в Пенсильвании. В результате стрельбы погиб один человек и еще один - ранен. Сам политик был ранен в ухо.

Впоследствии стало известно, кто совершил покушение на Трампа. Это сделал 20-летний парень Томас Мэтью Крукс, который накануне записал видеообращение, где жестко раскритиковал республиканцев.

После получения медицинской помощи Трамп подробно описал первые минуты после покушения.

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