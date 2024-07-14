Пуля, попавшая Трампа, пробила верхнюю часть правого уха.

Спустя несколько часов после покушения Дональд Трамп сделал заявление в своей социальной сети Truth Social, передает The Washington Post.

"Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их оперативное реагирование на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания. Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье другого человека, получившего тяжелые ранения. Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране", - написал Трамп.

По его словам, пуля, попавшая в него, пробила верхнюю часть правого уха.

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"Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Пошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит".

Также Трамп после покушения направил своим сторонникам электронное письмо с коротким посланием, передает телеканал CNN.

"Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!" - написал он.

Покушение на Дональда Трампа - актуальное

Как писал УНИАН, в Пенсильвании во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге прозвучали выстрелы.

Сразу после стрельбы на ухе политика заметили кровь. Позже стало извсетно, что экс-президента обследовали в медучреждении, и его жизни ничего не угрожает.

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