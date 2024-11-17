Учитывая мизерное количество этих ракет, вероятно, британцы хотят использовать их с большей эффективностью.

Британия, вероятно, остановила поставки ракет Storm Shadow в Украину. Возможно, Лондон придерживает их до момента, когда будет снят запрет на удары по РФ, чтобы использовать эти ракеты более эффективно, пишет The Times.

Издание отмечает, что Великобритания и Франция боятся снимать запрет на удары по РФ без поддержки этого решения со стороны США. Зато действующая администрация в Белом доме категорически отказалась дать такое согласие, боясь "эскалации России" в ответ на такие удары.

Такой подход активно критикуют бывшие британские чиновники. Например, Грант Шеппс, занимавший пост министра обороны с августа 2023 по июль 2024 года, призвал действующее британское правительство действовать в одностороннем порядке, не оглядываясь на позицию США.

Видео дня

"Нам не нужно ждать Байдена, и нам нужно прекратить делать вид, что это то, что нужно, прежде чем действовать. Откровенно говоря, нам просто нужно начать и сделать это. Американцы вскочат на борт. Мы связываем руки нашим украинским друзьям, говоря: мы не позволим вам нанести удар по военной машине Путина. Это неправильно. И мы должны сейчас убедиться, что эти разрешения предоставлены", - сказал он, деликатно пропустив то, что тот же запрет действовал и во время его собственной каденции.

Однако недавно стало известно, что новое британское правительство не только не снимает запрет на использование ракет Storm Shadow для ударов по РФ, а вообще остановило их поставку в Украину. Источники в оборонном секторе, с которыми говорили журналисты The Times, имеют возможные объяснения этого.

Они сошлись во мнении, что запасы этих ракет в Великобритании достигли критически низкого уровня. Поэтому есть две версии, почему Лондон остановил поставки Киеву: либо он хочет оставить эти ракеты для собственных нужд британской армии, либо их придерживают, ожидая лучшего момента для поставки - когда будет предоставлено разрешение на их использование по территории России. Тогда применить ракеты можно будет с более высокой эффективностью, чем сейчас.

Британия остановила поставки ракет

Как писал УНИАН, на прошлой неделе британское издание The Guardian сообщило, что с приходом нового правительства к власти в Лондоне отношения Украины с Великобританией заметно охладели. Украинские чиновники, с которыми пообщались авторы публикации, выразили разочарование из-за того, что британцы остановили поставки ракет Storm Shadow.

Через несколько дней после этого новый министр обороны Великобритании Джон Гили выступил с опровержением, которое на самом деле ничего не опровергло. Он заявил, что новое британское правительство ускорило военные поставки Киеву, но не уточнил, были ли остановлены поставки именно ракет Storm Shadow.

Вас также могут заинтересовать новости: