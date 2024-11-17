Британия, вероятно, остановила поставки ракет Storm Shadow в Украину. Возможно, Лондон придерживает их до момента, когда будет снят запрет на удары по РФ, чтобы использовать эти ракеты более эффективно, пишет The Times.
Издание отмечает, что Великобритания и Франция боятся снимать запрет на удары по РФ без поддержки этого решения со стороны США. Зато действующая администрация в Белом доме категорически отказалась дать такое согласие, боясь "эскалации России" в ответ на такие удары.
Такой подход активно критикуют бывшие британские чиновники. Например, Грант Шеппс, занимавший пост министра обороны с августа 2023 по июль 2024 года, призвал действующее британское правительство действовать в одностороннем порядке, не оглядываясь на позицию США.
"Нам не нужно ждать Байдена, и нам нужно прекратить делать вид, что это то, что нужно, прежде чем действовать. Откровенно говоря, нам просто нужно начать и сделать это. Американцы вскочат на борт. Мы связываем руки нашим украинским друзьям, говоря: мы не позволим вам нанести удар по военной машине Путина. Это неправильно. И мы должны сейчас убедиться, что эти разрешения предоставлены", - сказал он, деликатно пропустив то, что тот же запрет действовал и во время его собственной каденции.
Однако недавно стало известно, что новое британское правительство не только не снимает запрет на использование ракет Storm Shadow для ударов по РФ, а вообще остановило их поставку в Украину. Источники в оборонном секторе, с которыми говорили журналисты The Times, имеют возможные объяснения этого.
Они сошлись во мнении, что запасы этих ракет в Великобритании достигли критически низкого уровня. Поэтому есть две версии, почему Лондон остановил поставки Киеву: либо он хочет оставить эти ракеты для собственных нужд британской армии, либо их придерживают, ожидая лучшего момента для поставки - когда будет предоставлено разрешение на их использование по территории России. Тогда применить ракеты можно будет с более высокой эффективностью, чем сейчас.
Британия остановила поставки ракет
Как писал УНИАН, на прошлой неделе британское издание The Guardian сообщило, что с приходом нового правительства к власти в Лондоне отношения Украины с Великобританией заметно охладели. Украинские чиновники, с которыми пообщались авторы публикации, выразили разочарование из-за того, что британцы остановили поставки ракет Storm Shadow.
Через несколько дней после этого новый министр обороны Великобритании Джон Гили выступил с опровержением, которое на самом деле ничего не опровергло. Он заявил, что новое британское правительство ускорило военные поставки Киеву, но не уточнил, были ли остановлены поставки именно ракет Storm Shadow.