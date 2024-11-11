Хили заявил, что министр обороны Украины также не видит ослабления поддержки от Великобритании.

Слухи об ослаблении поддержки Украины Великобританией не подтвердились. Министр обороны страны Джон Хили заверил, что новое британское правительство ускорило военные поставки Киеву, пишет Politico.

"Мы усилили военную поддержку. Мы ускорили поставки... Сейчас мы тратим на военную помощь Украине больше, чем когда-либо прежде, как правительство Великобритании", - сказал он.

Хили отметил, что вчера он долго говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он поделился с журналистами, что в Киеве не видят ослабления поддержки от Великобритании.

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Кроме того, отношения Киева и Лондона не ухудшились, подчеркнул глава Минобороны Британии. Он добавил, что британское правительство будет предоставлять Украине военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год столько времени, сколько потребуется.

В издании напомнили, что 8 ноября в The Guardian опубликовали статью о том, что отношения между Украиной и Великобританией ухудшились из-за приостановки поставок ракет Storm Shadow Киеву. Там процитировали украинских чиновников, которые раскритиковали недавно избранное лейбористское правительство страны.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер еще не посещал Киев с момента вступления в новую должность. Тем не менее он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества на прошлой неделе.

После мероприятия Стармер написал в социальных сетях, что важным элементом Плана победы Украины является предоставление Киеву дальнобойного оружия и разрешение на его применение против военных целей на территории России, добавили в издании.

Поддержка Украины - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что действующий президент США Джо Байден будет убеждать новую администрацию во главе с республиканцем Дональдом Трампом в необходимости поддержки Украины. Он стремится поставить Киев в как можно более сильную позицию на поле боя.

Кроме того, в Польше заявили, что хотят создать альянс с Британией, чтобы защитить Украину от Трампа. Отмечается, что Великобритания, Польша и Франция считаются ключевыми странами, которые могут предотвратить то, чтобы новая администрация США заключила соглашение с главой Кремля Владимиром Путиным за спиной Украины.

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