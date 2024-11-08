Новое правительство Британии оказалось не столь решительным в поддержке Украины, как его предшественники.

Отношения Украины с Великобританией заметно охладели после того, как в Лондоне сменилось правительство в июле этого года. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Украинские чиновники, с которыми пообщались авторы публикации, выразили разочарование из-за того, что Великобритания не предоставила дополнительные ракеты Storm Shadow, с тех пор как сменилось правительство. Кроме того, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер до сих пор не посетил Украину, и в Киеве даже не видят смысла в таком визите, если Лондон не решится предоставить новую партию ракет.

Как отмечает издание, основная претензия Украины к Великобритании заключается в том, что она не поставила никаких дополнительных ракет из своих запасов Storm Shadow, даже для использования против целей в Крыму и других украинских территориях, оккупированных Россией с 2014 года.

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"Этого не происходит. Стармер не дает нам дальнобойного оружия. Ситуация не такая, как когда Риши Сунак был премьер-министром. Отношения ухудшились", - сказал украинский чиновник из офиса Зеленского.

The Guardian отмечает, что Сунак посетил Киев в ноябре 2022 года - в течение месяца после вступления в должность. Борис Джонсон несколько раз был в Киеве.

Также издание утверждает, что последний удар ракетами Storm Shadow украинские военные нанесли 5 октября по российским командным пунктам.

В четверг Владимир Зеленский и Кир Стармер встретились на европейском саммите в Будапеште, однако встреча закончилась ничем, говорят украинские источники британских журналистов.

"С августа мы обсуждали возможный визит Стармера. Разные даты приходили и уходили. Стармер несколько раз откладывал. Ему нет смысла приезжать в качестве туриста. На данный момент он не желает принимать необходимые решения", - заявил собеседник издания.

Недовольство Киева британским премьером также включает так и не снятый запрет на использование еще имеющихся у ВСУ британских ракет для ударов по территории России. Кроме того, Лондон без энтузиазма воспринял "план победы", который Зеленский этой осенью передал всем ключевым партнерам.

Как пишет The Guardian, в Киеве считают, что Стармер просто не желает принимать стратегические решения без одобрения Вашингтона, хотя Британия имеет свободу действовать независимо.

Украина разочарована в западных партнерах

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский сделал гневное заявление, в котором пожаловался, что мир просто пассивно ждет, пока украинцев начнут убивать не только россияне, но и северные корейцы. Глава государства подчеркнул, что Украина могла бы ударить превентивно по всем площадкам, на которых РФ накапливает солдат из КНДР, если бы была возможность бить достаточно дальнобойно.

Также мы рассказывали, что политика самоограничения президента Джо Байдена в вопросах американской помощи Украине настолько надоела Киеву, что победа Дональда Трампа на выборах из худшего кошмара превратилась в луч надежды для украинского руководства.

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