Российский аналог сейчас только проходит испытания и "должен быть" внедрен на Су-57.

Пилот истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ обнародовал селфи из кабины во время полета, похваставшись новой нашлемной системой целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System (JHMCS). На фото обратили внимание пропагандистские российские СМИ.

JHMCS является совместной разработкой Израиля и Соединенных Штатов. Это не только система целеуказания, но и комплекс индикации, который заменяет обычные индикаторы вывода полетной информации.

Известно, что JHMCS дает возможность пилоту стрелять туда, куда направлен его взгляд независимо от направления шлема. Это существенно облегчает уничтожение воздушных целей.

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По сообщениям источников, нашлемная система позволяет наводить новые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X под углом 80 градусов в обе стороны от носа самолета. Кстати, именно AIM-9 можно видеть под крылом украинского F-16.

Система JHMCS совместима с бортовым оборудованием истребителей F-15, F-16 и F/A-18. Среди ее недостатков можно выделить разве что высокую цену, которая составляет около миллиона долларов.

А наиболее интересным в этой истории является то, что российские пилоты до сих пор не имеют ничего подобного. "Первый отечественный аналог сейчас на испытаниях и "должен быть" внедрен на самолете Су-57", - с грустью сообщают профильные российские военно-технические каналы.

Истребитель F-16 в войне против РФ

По словам полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, во время совместных полетов с другими крылатыми машинами, украинские F-16 выполняют роль прикрытия. Они защищают, в частности, штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Западные специалисты сообщают, что F-16 ВСУ не только сбивают российские летательные аппараты и сбрасывают высокоточные бомбы, но и проводят разведку для более точного обнаружения российских средств ПВО. Для этого они используют свои системы самозащиты.

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