Прикрывают основные силы: эксперт оценил работу F-16 на фронте

Западные истребители могут уничтожать российские средства ПВО и РЭБ.

Во время совместных полетов с другими самолетами, западные истребители F-16 в Украине выполняют роль прикрытия в качестве истребителя. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

"Он многофункциональный, но основная задача - завоевание преимущества в воздухе и удержание воздушной ситуации под контролем. В основном это прикрытие ракетное и РЭБовское. F-16 пришли с прекрасными системами радиоэлектронной борьбы, которые просто тушат российскую ПВО", - сказал Свитан.

Он добавил, что западные истребители F-16 создают возможность старым украинским самолетам выполнять свою работу.

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"В основном это штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24. F-16 дает возможность им работать беспрепятственно над выполнением боевой задачи. Поэтому в комплексе F-16 выполняет функцию прикрытия основных сил, которые наносят ракетно-бомбовые удары", - добавил Свитан.

F-16 в Украине: важные новости

Накануне журналисты Forbes сообщили, что украинские истребители F-16 научились выслеживать российские средства ПВО. Отмечается, что для этой "не вполне характерной задачи", истребители используют свои системы самозащиты.

По словам украинского пилота F-16, после получения этих самолетов, российские пилоты стараются избегать их в прямых боях. Он также отметил, что Украина задействует американские F-16 и французские Mirage 2000-5 в ближних боях и для тактических ударов.

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