Истребители используют для разведки системы самозащиты.

Украинские истребители F-16 не только сбивают российские беспилотники, глушат российские радары с помощью капсул РЭБ и сбрасывают высокоточные бомбы. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, они выполняют также не вполне характерные для них задания – проводят разведку для точного обнаружения российских средств ПВО, используя свои системы самозащиты.

Как отмечает Акс, среди тысяч F-16 по всему миру, есть всего несколько, специально оборудованных для разведки - с подфюзеляжными камерами или радарными установками. При этом в распоряжении Украины истребителей с такими технологиями нет.

Вместо этого украинские F-16 имеют интегрированную систему дозирования Pylon Integrated Dispensing System и интегрированную электронную боевую систему Pylon Integrated Systems: PIDS и ECIPS. Последняя содержит пассивные средства защиты, включая глушилку AN/ALQ-162 для поражения радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для запуска пассивных средств защиты.

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"Система предупреждения подключается к системе управления радиоэлектронной борьбой датской компании Terma, которая сама подключается к дисплею в кабине пилота, показывающему, где находятся вражеские радары по отношению к его самолету. Если украинские пилоты F-16 выполняют задания по электронной разведке, они, вероятно, в значительной степени полагаются на систему управления Terma", - пишет Акс.

Как объясняет аналитик, украинские F-16 совершают разведывательные полеты, определяют местоположение российских радаров по их излучениям, а затем приземляются, чтобы аналитики разведки могли учесть свежие данные при планировании ударов.

"Когда все это суммируется, мы планируем полеты для дальнейших действий по поражению противника", - рассказал один из пилотов.

F-16 в Украине

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыло еще несколько истребителей F-16.

В то же время глава государства не раскрыл точное количество истребителей, которыми были пополнены возможности Воздушных сил ВСУ, и не уточнил, из какой страны они прибыли.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечал,. что большая часть истребителей F-16, которые получает Украина от партнеров, работают в качестве ПВО, однако борьбы с российской авиацией они не столь эффективны.

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