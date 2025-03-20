Константин Криволап отметил хорошее взаимодействие между американскими самолетами, МиГ-29 и "Миражами".

Те истребители F-16, которые прибыли в Украину, сначала должны адаптироваться к работе в боевой зоне, отметил военный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона, комментируя информацию о прибытии в Украину еще нескольких самолетов.

По его словам, пилоты F-16 должны подстроиться, "вкататься в эти машины", также время необходимо для того, чтобы наладить нормальное взаимодействие обслуживающего и технического персонала.

"Увеличение самолетов - это же и увеличение мест для их сохранения, посадки, смены аэродромов. Здесь много инфраструктурных проблем", - отметил эксперт.

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При этом Криволап подчеркнул, что, несмотря на все те проблемы, которые создал президент США Дональд Трамп, F-16 продолжают эффективно работать в Украине.

"Хорошее взаимодействие между МиГ-29, F-16 и "Миражами" - распределение зон влияния и задач при выполнении конкретных миссий, перекрытие друг друга. То есть, одни - бросают бомбы, а другие - прикрывают, чтобы не было ударов ракетами", - пояснил эксперт.

При этом Криволап не уточнил, какие именно проблемы создал Трамп, но, вероятно, речь идет о решении о приостановлении помощи Украине.

Новые истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, 19 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыло еще несколько истребителей F-16.

В то же время глава государства не раскрыл точное количество истребителей, которыми были пополнены возможности Воздушных сил ВСУ, и не уточнил, из какой страны они прибыли.

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