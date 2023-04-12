Министерство обороны Финляндии ответило на запрос Украины о проведении переговоров о передаче ВСУ истребителей Hornet.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает эту дискуссию "не актуальной", пишет Yle.
По его словам, Hornet будут использоваться финскими военными в течение ближайших нескольких лет. Только после этого их жизненный цикл, который составляет около трех десятилетий, закончится.
Кайкконен сообщил, что такой ответ был предоставлен украинской стороне на прошлой неделе.
Истребители F/A-18 Super Hornet - что о них известно
Как ранее сообщал УНИАН, американские истребители F/A-18 Super Hornet относятся к военной авиации четвертого поколения. Модель F/A-18 Super Hornet - является одноместным штурмовиком. В улучшенной версии может вместить и двух пилотов.
Этот самолет может нести сразу 12 ракет "воздух-воздух" AIM-120 и уничтожать корабли противника стелс-ракетами AGM-158C LRASM.