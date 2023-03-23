Истребитель F/A-18 Super Hornet - американская модель боевого самолета четвертого поколения.

Украина может получить истребители F-18 Hornet от Финляндии. Правительство уже направило официальный запрос по поводу передачи этих боевых "птиц" после визита премьер-министра Санны Марин в Киев.

Об этом говорится в материале финской газеты Helsingin Sanomat, которая ссылается на собственных информаторов в оборонных ведомствах. В статье отмечается, что сейчас вопрос по поводу передачи истребителей Украине является предметом дискуссии между Киевом, Вашингтоном и Хельсинками. Присутствие США в переговорах объясняется тем, что истребители F/A-18 Hornet - это разработка американской оборонной компании.

Также отмечается, что Киев направил официальный запрос на получение истребителей после удачной поездки премьера Финляндии Санны Марин в Украину (она прибыла с визитом в столицу Украины 10 марта). Тогда чиновница отметила, что правительство страны не исключает партнерства с украинскими властями в этом вопросе.

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"Думаю, мы могли бы обсудить истребители Hornet – можно ли было бы предложить их Украине, какая подготовка для этого нужна", - отметила Марин.

На данный момент на вооружении Финляндии находится 62 истребителя F/A-18 Hornet. Уже в скором времени Хельсинки планируют дополнить свой флот военной авиации новыми истребителями F-35 Hornet из-за завершения срока эксплуатации модели F/A-18.

Истребители F / A-18 Super Hornet - основные характеристики

Напомним, что американские истребители F/A-18 Super Hornet относятся к военной авиации четвертого поколения. Модель F / A-18 Super Hornet- одноместный самолет штурмовик, который в своей улучшенной версии F/A-18E/F Super Hornet предполагает наличие двух мест для пилотов.

Среди его технических характеристик стоит выделить способность нести сразу 12 ракет "воздух-воздух" AIM-120 и уничтожать корабли противника стелс-ракетами AGM-158C LRASM. Также истребители могут за один вылет запустить по вражеской цели до 10 высокоточных снарядов-бомб.

Средняя стоимость одного такого истребителя оценивается в 53-65 млн долларов.

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