Москва пытается воспользоваться климатическими изменениями, чтобы увеличить свое военное присутствие на Северном полюсе.

Россия вновь запустила старую советскую лабораторию для испытания оружия в экстремальных условиях Арктики. Об этом заявила военно-промышленная компания, которая будет управлять объектом.

Кремль пытается усилить свои оборонные возможности в богатом на ресурсы регионе, пишет Reuters. Президент Владимир Путин провозгласил Арктику жизненно важным для интересов России регионом. Поскольку изменение климата делает его более доступным. Так что Москва продвигает развитие военной инфраструктуры и увеличение потока грузовых судов через Северное море.

Читайте такжеСтраны НАТО проведут морскую операцию в АрктикеЦентральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИ "Точмаш"), который занимается производством оружия для армии России, объявил о возобновлении ангаров тестирования для симуляции экстремальных условий, в частности экстремально высоких и низких температур, а также влажной погоды. Комплекс был закрыт после распада СССР в 1991 году. Финансирование его обслуживания полностью прекратилось в начале 90-х годов. Поэтому коплекс пришел в запущенное состояние.

"Сертификация была финальным техническим этапом восстановления уникальной испытательной технологии, которая была потеряна после распада СССР и которая была в собственности только нашего института", - сказал представитель "Точмаша" Сергей Карасев.

На территории восстановленного советского комплекса теперь будут испытывать небольшое стрелковое оружие, а также специальные гранатометы, мелкое пушечное вооружение при температурах от 60 градусе ниже нуля до 60 градусов выше нуля по Цельсию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань