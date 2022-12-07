Пока сами США также не поставили в Украину боевые танки западного образца.

Недавно Соединенные Штаты Америки дали понять правительству Германии, что одобрят поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину. Об этом заявили два источника, имеющие доступ к конфиденциальной информации из двух стран, пишет FAZ.

Как отмечает издание, советник президента США по безопасности Джейк Салливан уже якобы сообщил об этом советнику канцлера по внешней политике Йенсу Плетнеру в октябре.

Источник FAZ утверждает, что Салливан сказал Плетнеру по телефону, что Америка будет рада, если Германия поставит Leopard 2, но она должна сделать это по собственной инициативе. Уточняется, что Америка не просит Германию делать такие поставки. Второй источник FAZ говорит, что Салливан дал сигнал Плетнеру в октябре, что было бы "хорошо", если бы Германия поставила "Леопарды".

Видео дня

Федеральное правительство не опровергло информацию о "сигналах" Салливана Плетнеру. Представитель немецкого правительства сказал, что он находится "в постоянном контакте с союзниками, особенно с США, относительно совместных усилий по поддержке Украины". А канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что его страна действует в унисон с ближайшими союзниками. Пока США также не поставили в Украину боевые танки западного образца.

Однако эксперты говорят, что есть веские аргументы в пользу того, чтобы сначала поставить в Украину немецкие танки. Потому что Leopard 2 является стандартным танком польского войска. Так Украина могла бы обслуживать танки этого типа прямо через украинскую границу в Польше. А вот с американскими танками это невозможно.

Военная помощь Германии Украине

О том, как Германия неохотно передает вооружение Украине на фоне полномасштабной войны, ходят мемы.

Недавно Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. 19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo.

А вот с боевыми танками существует заминка. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна не отправляет Украине Leopard II, чтобы не допустить "расширения масштабов войны".

Вас также могут заинтересовать новости: