Удельная мощность на тонну веса у Leopard 2 - одна из лучших в мире.

По словам военного эксперта Олега Жданова, немецкие танки Leopard 2 в третьей версии входят в топ-5 лучших танков мира.

Об этом он рассказал в эфире FREEДОМ.

"Leopard 2 - довольно хороший танк, очень серьезная машина. Всего существует семь версий его модернизаций. Основная версия - четвертая. Версия А7 - самая современная, но она дорогая и их мало. Однако наиболее распространена именно четвертая версия. У этого танка хорошая точность и высокая живучесть. Экипаж будет защищен при попадании снаряда в танк. А также скорострельность и стабилизация у Leopard 2 на хорошем уровне", - сказал Жданов.

Эксперт отметил, что удельная мощность на тонну веса у Leopard 2 - одна из лучших в мире. Также полковник ВСУ добавил несколько слов о дульном тормозе данного танка.

"Помните знаменитое видео, на котором Leopard 2 едет по полигону, а на дульном тормозе у него стоит бокал пива? Это же немцы первыми сделали. Представьте, какая мощная стабилизация у ствола. Танк находится в движении, а бокал пива стоит на дульном тормозе, а танк едет. Хорошая стабилизация", - подчеркнул Жданов.

УНИАН ранее писал об особенностях танка Leopard 2A4.

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