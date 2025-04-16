Украинские военные доказали россиянам, что у Т-90М есть большое количество недостатков.

Россияне неоднократно называли свой танк Т-90М "Прорыв" "лучшим в мире". Тем не менее на полях сражений в Украине были выявлены критические конструктивные недостатки техники и тактические просчеты. Об этом рассказал аналитик разведки в частном секторе, журналист Айзек Сейтц в своей колонке для 19FortyFive.

Эксперт напомнил, что в 2023 году российский диктатор Владимир Путин заявил, что основной боевой танк России Т-90М является "лучшим в мире". Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также говорил о том, что этот танк превосходит американский M1 Abrams и немецкий Leopard 2.

Т-90М столкнулся с суровой реальностью в Украине

Сейтц отметил, что за три года полномасштабной войны в Украине были уничтожены не менее 175 танков Т-90М. Потери россиян подтверждают и видео, которые регулярно публикуют украинские бойцы с фронта.

Видео дня

Аналитик признал, что Т-90М действительно превосходит устаревшие Т-72, Т-80 и Т-90А. Тем не менее новый танк унаследовал и многие недостатки своих предшественников.

Главые недостатки Т-90М

Одним из главных недостатков Т-90М является карусельная автоматическая зарядка, считает Сейтц. Он объяснил, что начиная с Т-64, в советских танках боеприпасы хранятся ниже места командира и наводчика.

Проблема заключается в том, что при попадании с любой стороны танка высока вероятность детонации всех боеприпасов. По словам аналитика, это приводит к мгновенной гибели всего экипажа.

Другим недостатком Т-90М является высокая уязвимость к атакам дронов-камикадзе. Эксперт отметил, что это относится и к многим другим танкам, но у российской техники нет средств обнаружения и защиты от медленно летящих беспилотных летательных аппаратов, из-за чего он становится легкой добычей для Украины.

Тактические просчеты также негативно повлияли на успешность Т-90М на поле боя, добавил эксперт. Он рассказал, что танки должны использоваться в тандеме с пехотой и авиацией, согласно общевойсковой доктрине, но существует большое количество задокументированных случаев, когда Т-90М отправлялись на поле боя без какой-либо поддержки.

"Даже если бы Т-90М был лучшим танком в мире, одинокий танк - это мертвый танк", - заявил аналитик.

У Т-90М есть и некоторые преимущества

Россия продолжает производить Т-90М, даже несмотря на недостатки и большое количество потерь. Эксперт подчеркнул, что у этого танка есть и некоторые преимущества по сравнению со старыми советскими моделями. Среди них - современные системы управления огнем, которые позволяют вести более точный огонь даже на расстоянии более 5 километров.

Кроме того, у танка есть современные тепловизионные прицелы и прицелы ночного видения, напомнил эксперт. Также Т-90М дешевле западных конкурентов. Российский танк стоит около 4,5 миллиона долларов, а M1A2 SEP V3 - более 10 миллионов долларов.

Насколько провальным оказался Т-90М

Сейтц считает, что Т-90М не является тем танком, который РФ могла бы считать революционным. На войне в Украине были выявлены многие его недостатки.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что Россия все еще выпускает новые танки. Даже их уязвимость не исключает того, что это опасная военная техника.

Российские танки - другие новости

Ранее военный аналитик Айзек Сейтц рассказал, почему новейший танк России Т-14 "Армата" никогда не появится в Украине. По его словам, танк слишком дорогой и его производство ограничено. Также россияне боятся потерять престиж, если Т-14 потерпит поражение.

Кроме того, унтер-офицер спецназа армии США в отставке Стив Балестриери заявлял, что танк Т-80 стал позорным разочарованием для оккупантов. ВСУ также используют Т-80, но это играет им на руку, поскольку украинские военные хорошо знают слабые места этой машины.

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