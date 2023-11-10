Блок обязался поставить 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение года. Министры обороны Евросоюза обсудят этот вопрос на следующей неделе.

Европейский Союз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине 1 миллион выстрелов артиллерийских боеприпасов. Это усложняет способность Киева успевать за собственным производством России.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом, Европейская служба внешнеполитической деятельности (EAS) проинформировало дипломатов о том, что ЕС, скорее всего, не достигнет цели, намеченной на март 2024 года.

В соответствии с планами, составленными ранее в этом году, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала за счет использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.

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Однако, уже прошло более половины озвученного времени, а поставить удалось лишь 30% от плана. И судя по объему подписанных на сегодняшний день контрактов, ЕС рискует не достичь своей цели, отмечает Bloomberg.

Представитель EAS отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Источники издания отмечают, что некоторые государства-члены неохотно раскрывают подробности поставок, и ЕС может попросить их предоставить больше информации о запланированных поставках, чтобы иметь полную картину. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран Евросоюза на следующей неделе.

Снабжение Украины боеприпасами становится еще более актуальным в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство. По словам источников Bloomberg, некоторые государства-члены во время встреч на этой неделе отметили, что поставки, предоставленные Москве Северной Кореей, еще раз подчеркивают необходимость повышения эффективности ЕС.

Ранее в этом месяце в Южной Корее заявили, что Пхеньян отправил в Россию более 1 миллиона снарядов.

"Поскольку Украина готовится к длительной войне, любой дефицит в Европе рискует стать критическим, если поставки и поддержка США также замедлятся или президентская избирательная кампания в следующем году приведет к изменению позиции", - пишет Bloomberg.

На этой неделе Пентагон заявил, что начал сокращать военную помощь Украине из-за задержек финансирования в Конгрессе.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение об отправке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение ближайшего года. Согласно планам, снаряды должны быть предоставлены из собственных запасов стран-участников программы, а из бюджета ЕС им будет выделена компенсация. На эти цели в ЕС согласились потратить 1 миллиард евро.

Тем временем, на фоне того, что запасы оружия у западных партнеров истощаются, а потребность на фронте остается крайне высокой, Киев пытается нарастить собственное производство.

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