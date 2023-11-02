Количество предоставленного вооружения не установлено, но ранее стало известно, что боеприпасы поставлены в количестве 1 миллиона штук.

Северная Корея, вероятно, поставила России ракеты нескольких типов для ее войны против Украины. Об этом на брифинге для СМИ рассказали представители армии Южной Кореи, пишет Associated Press.

По словам южнокорейских военных, они подозревают Северную Корею в отправке в Россию неопределенного количества баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных противовоздушных ракет. Также КНДР, вероятно, передала России винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

Как отмечает издание, это происходит на фоне заявлений Пхеньяна о расширении сотрудничества с Россией и Китаем, длительной напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и внутренних трудностей, вызванных пандемией коронавируса. О критических проблемах в экономике КНДР свидетельствует тот факт, что Пхеньян объявил о намерении закрыть некоторые из своих зарубежных дипломатических миссий.

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Поставки корейского оружия в Россию

Как писал УНИАН, по данным Южной Кореи, КНДР отправила в Россию более 1 млн артиллерийских боеприпасов. Эти поставки продолжаются как минимум с августа.

Такие большие объемы поставок делают КНДР крупнейшим поставщиком оружия в Россию. Однако вопросом остается то, что Россия даст Пхеньяну в качестве платы за предоставленные боеприпасы. Как отмечает британская разведка, предположительно, Россия объединит финансовую компенсацию, другую экономическую поддержку, предоставление военных технологий и будет сотрудничать в других областях высоких технологий, таких как космос.

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