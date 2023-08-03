Отмечается, что большая часть украинских боеприпасов подходит к советскому вооружению, а не к тому, что предоставило НАТО.

Потребность Украины в боеприпасах становится все более острой, поскольку продолжается контрнаступление ВСУ. Запасы у западных партнеров истощаются на 18-ом месяце войны, поэтому Киев пытается нарастить собственное производство.

Издание The New York Times пишет, что США и их союзники отправили Украине миллионы боеприпасов с тех пор, как в начале 2022 года началось полномасштабное вторжение России. Но столкнувшись с истощающимися запасами и западной оружейной промышленностью, которая с трудом успевает за спросом, официальные лица в Украине и в администрации Байдена, НАТО и Европейского Союза ищут новые источники для быстрой доставки боеприпасов.

Один из таких источников находится в самой Украине. Зарождающаяся военная промышленность страны произвела в прошлом месяце в два раза больше снарядов для минометов и артиллерии, чем за весь 2022 год, заявил высокопоставленный правительственный чиновник, при этом контрнаступление против России зависит от того, будет ли у военных достаточно боеприпасов для продолжения боевых действий.

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Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин отметил, что это "важный вклад в контрнаступление".

"Я уверен, что оборонная промышленность станет основой безопасности в военное время", — сказал он, предсказывая, что "мы будем локомотивом экономического возрождения после окончания войны". "Но сейчас я не уделяю этому особого внимания", — сказал он. "Для меня важно дать больше вооружений моей армии, чтобы вытеснить россиян".

Неясно, сколько боеприпасов Украина произвела до начала войны. Украинским войскам уже давно угрожает нехватка боеприпасов, поскольку каждая сторона постоянно обстреливает другую из минометов, ракетам и артиллерией. По последним оценкам, в ходе контрнаступления, которое началось в начале июня, Украина ежедневно использовала до 8 тысяч патронов. Военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги, который недавно побывал на передовой, заявил, что эта оценка "правдоподобна".

Когда Украина была частью Советского Союза, ее оборонная промышленность была одним из крупнейших работодателей в стране, но за последние 30 лет она сократилась из-за отсутствия надежных военных бюджетов. По данным Исследовательской группы внешней политики, еще в 2021 году украинское КБ "Луч" могло поставить Минобороны не более 800 ракет из заказа на 2 тысячи штук.

Камышин отметил, что в Украине существуют "сотни" предприятий по производству оружия, большинство из которых в настоящее время сосредоточены на производстве боеприпасов и беспилотников. По его словам, строительство бронетехники, как и бронетранспортеров, также ведется, а промышленность Украины недавно начала производить боеприпасы для дронов.

Чиновник указал, что большая часть производимых украинских боеприпасов относится к калибру советских времен, а это означает, что они подходят ко многим пушкам и ракетным установкам, которые давно используются украинскими военными, но не к западным системам вооружений стоимостью в миллиарды долларов, которые страны НАТО предоставили после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В прошлом месяце администрация Байдена решила отправить Украине кассетные боеприпасы, чтобы компенсировать нехватку 155-миллиметровых снарядов, поскольку войска медленно продвигаются вперед, чтобы вернуть оккупированные Россией территории на юге и юго-востоке Украины. Кассетные боеприпасы широко запрещены во всем мире, потому что они могут причинить неизбирательный вред гражданским лицам, особенно детям, которые могут привести к взрыву неразорвавшихся снарядов спустя долгое время после окончания боевых действий.

Производство боеприпасов в Украине - последние новости

9 июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что в июне Украина изготовила минометных и артиллерийских снарядов больше, чем за весь прошлый год.

25 июля чиновник указал, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе, а особое внимание сосредоточит на производстве ракет.

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