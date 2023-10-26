ЕС обязался поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта.

Европейский Союз отстает от своих планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Ранее ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличение промышленных мощностей.

В то же время прошло уже более половины этого времени, однако план выполнен лишь на 30% и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели, пишет Bloomberg.

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Осведомленные источники отмечают, что несколько государств-членов ЕС в частном порядке обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить этот срок.

Соединенные Штаты, стремящиеся увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия.

Отмечается, что также конфликт Израиля и ХАМАС создает дополнительные риски для поставок оружия в Украину.

"Хотя сейчас общие требования Израиля и Украины относительно боеприпасов не очень совпадают, даже отвод небольшого количества 155-мм артиллерийских снарядов от Киева, если они понадобятся Израилю, имеет значение, когда их количество настолько ограничено", - пишет издание.

Боеприпасы для Украины

В марте ЕС утвердил решение об отправке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение ближайшего года. Снаряды будут предоставлены из собственных запасов стран-участников программы, а из бюджета ЕС им будет предоставлена компенсация. На эти цели потратят 1 миллиард евро.

После начала войны между Израилем и ХАМАС США предоставили часть предназначенных для Украины ресурсов на этот конфликт. В частности, СМИ писали, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины из резервных запасов США.

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