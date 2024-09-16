По его словам, без танков никакой войны никогда не будет, потому что это "идеальное, что можно было сделать для тяжелой техники".

Без танков никакой войны никогда не будет, потому что это "идеальное, что можно было сделать для тяжелой техники", убежден полковник ВСУ и танкист, Герой Украины Евгений Межевикин (псевдоним "Адам").

Об этом он, имея огромный опыт службы в армии, сказал в интервью Армия TV. Межевикин защищал поселок Пески и Донецкий аэропорт, участвовал в деоккупации Киевщины.

Отвечая на вопрос, постепенно ли отойдут в сторону танки в связи с развитием наземных роботизированных комплексов, дронов и другой техники, он отметил, что выполнял боевые задачи на различных танках и обожает эту технику.

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"Не верю, что оно отойдет в историю. Оно просто трансформируется, чтобы противодействовать всем этим средствам, которые разрабатываются и будут внедрены в дальнейшем в вооруженной борьбе в следующих вооруженных конфликтах. Оно будет просто улучшаться. Без танков, без боевых бронированных машин войны никогда не будет. Это факт. И личный состав, который выполняет боевые задачи на протяжении 10 лет говорят, что без танков, без бронированных машин задач выполнять не будем", - отметил Межевикин.

По словам полковника, каждая разновидность танка имеет свои преимущества, но в целом для него "все танки - это идеальное, что можно было сделать для тяжелой техники", которая должна выполнять самые сложные задачи в поддержке других подразделений для уничтожения противника, который занимает оборону, в том числе и подготовленную для длительного периода.

"Это идеальная машина. Но во взаимодействии с другими средствами. Самостоятельно никогда не один род войск, не одна техника, ни один командир ничего не сделает", - отметил он.

Военная техника

Как сообщал УНИАН, мировые армии изучают украинский фронт и пытаются адаптировать свои танки к новым реалиям.

Сейчас на фронте в Украине дешевые беспилотники побеждают танки, которые когда-то были королями поля боя, отмечает издание The Wall Street Journal. Как отмечается, адаптация танков к эпохе БПЛА жизненно важна, если армии хотят сохранить свое преимущество. Танки уже адаптировались к самолетам и противотанковым ракетам, а сейчас на очереди беспилотники.

По данным издания, среди других западных танков, направленных в Украину, 12 из 18 новых моделей немецкого производства Leopard были уничтожены или повреждены, сообщает Oryx. По словам аналитиков, Россия также понесла большие потери в танках.

Танки более уязвимы для беспилотников, чем другая бронетехника, из-за их огромных размеров и больших башен, верхняя часть которых имеет тонкую броню. Украинские войска модифицируют свои танки для защиты от беспилотников. В частности, строят металлические клетки вокруг башни танка.

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