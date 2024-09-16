Без танков никакой войны никогда не будет, потому что это "идеальное, что можно было сделать для тяжелой техники", убежден полковник ВСУ и танкист, Герой Украины Евгений Межевикин (псевдоним "Адам").
Об этом он, имея огромный опыт службы в армии, сказал в интервью Армия TV. Межевикин защищал поселок Пески и Донецкий аэропорт, участвовал в деоккупации Киевщины.
Отвечая на вопрос, постепенно ли отойдут в сторону танки в связи с развитием наземных роботизированных комплексов, дронов и другой техники, он отметил, что выполнял боевые задачи на различных танках и обожает эту технику.
"Не верю, что оно отойдет в историю. Оно просто трансформируется, чтобы противодействовать всем этим средствам, которые разрабатываются и будут внедрены в дальнейшем в вооруженной борьбе в следующих вооруженных конфликтах. Оно будет просто улучшаться. Без танков, без боевых бронированных машин войны никогда не будет. Это факт. И личный состав, который выполняет боевые задачи на протяжении 10 лет говорят, что без танков, без бронированных машин задач выполнять не будем", - отметил Межевикин.
По словам полковника, каждая разновидность танка имеет свои преимущества, но в целом для него "все танки - это идеальное, что можно было сделать для тяжелой техники", которая должна выполнять самые сложные задачи в поддержке других подразделений для уничтожения противника, который занимает оборону, в том числе и подготовленную для длительного периода.
"Это идеальная машина. Но во взаимодействии с другими средствами. Самостоятельно никогда не один род войск, не одна техника, ни один командир ничего не сделает", - отметил он.
Военная техника
Как сообщал УНИАН, мировые армии изучают украинский фронт и пытаются адаптировать свои танки к новым реалиям.
Сейчас на фронте в Украине дешевые беспилотники побеждают танки, которые когда-то были королями поля боя, отмечает издание The Wall Street Journal. Как отмечается, адаптация танков к эпохе БПЛА жизненно важна, если армии хотят сохранить свое преимущество. Танки уже адаптировались к самолетам и противотанковым ракетам, а сейчас на очереди беспилотники.
По данным издания, среди других западных танков, направленных в Украину, 12 из 18 новых моделей немецкого производства Leopard были уничтожены или повреждены, сообщает Oryx. По словам аналитиков, Россия также понесла большие потери в танках.
Танки более уязвимы для беспилотников, чем другая бронетехника, из-за их огромных размеров и больших башен, верхняя часть которых имеет тонкую броню. Украинские войска модифицируют свои танки для защиты от беспилотников. В частности, строят металлические клетки вокруг башни танка.