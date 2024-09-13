Мировые армии изучают украинский фронт и пытаются адаптировать свои танки к новым реалиям.

Дроны на войне в Украине унизили танки и изменили правила игры. Теперь стороны переосмысливают, как адаптироваться к новым реалиям современной войны.

Как пишет The Wall Street Journal, когда-то танки были королями поля боя. Но дешевые дроны могут вмиг превратить их в груду металла. Это стало причиной того, что стороны стали экономнее применять танки.

В ответ на новые угрозы армии добавляют в танки технологию обнаружения и защиты от беспилотников, а также изучают изменения в конструкции, чтобы сделать тяжелую бронированную технику более маневренной. Тактика боя уже меняется, а уроки из Украины интегрируются в обучение.

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"В ближайшей перспективе нам совершенно необходимо срочно внести некоторые изменения, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований", - сказал генерал армии США Джеймс Рейни.

Переосмысление будущего бронетехники - признак того, как дроны меняют форму войны. Адаптация танков к эпохе БПЛА жизненно важна, если западные армии хотят сохранить свое превосходство в обычных войнах. Танки уже адаптировались к самолетам и противотанковым ракетам. На очереди беспилотники.

Украина применила британские танки в Курском вторжении. Это свидетельство того, что машина, которую британская армия впервые выкатила в 1916 году, все еще имеет роль в быстрых маневрах, хотя в этом случае силы Киева встретили легковооруженные солдаты срочной службы с небольшим прикрытием беспилотников.

На протяжении большей части войны украинские войска, оснащенные лучшими западными танками, выводили их из строя за несколько часов. 47 украинская бригада надеялась "Абрамсами" пробить российскую оборону. Впрочем, надежды не оправдались. Из 31 танка Abrams, которые США отправили в Украину, шесть были уничтожены. Остальные сейчас используются очень редко.

Среди других западных танков, отправленных в Украину, 12 из 18 более новых моделей немецкого производства Leopard были уничтожены или повреждены, сообщает Oryx. По словам аналитиков, Россия также понесла большие потери в танках.

"Как только вы выезжаете на дорогу, вас видит беспилотник, а затем вас обстреливают артиллерией, минами, противотанковыми ракетами, беспилотниками, управляемыми авиабомбами", - сказал водитель одного из "Абрамсов" с позывным "Смелик".

В начале войны командиры часто прятали свои танки и другую бронетехнику, копая окопы и маскируя их. Затем они появлялись, чтобы стрелять по врагу при попытке атаки. Но сегодня почти невозможно спрятаться от беспилотников.

"Когда-то мастерство командира танка определялось его умением вести танковый поединок и защищать пехоту, а теперь - умение вести скрытый огонь и быстро отступать", - рассказал командир роты танкистов Антон Гавриш.

Танки стали уязвимыми

Украинские войска модифицируют свои танки для защиты от беспилотников. Экипажи часто строят металлические клетки вокруг башни танка, некоторые возвышаются, как миниатюрные форты.

Танки более уязвимы для беспилотников, чем другая бронетехника, из-за их огромных размеров и больших башен, верхняя часть которых имеет тонкую броню. Танковая пушка также не приспособлена для сбивания беспилотников, а машины обычно несут только 30-40 снарядов.

Беспилотники представляют собой дешевую угрозу. Разведывательные дроны передают координаты для артиллерии. Эта комбинация может стать фатальной для танка.

Тем временем США пытаются найти более легкие металлы для своих танков, пытаясь сделать их более маневренными. Abrams имеет топливный бак объемом 500 галлонов, и ему требуется несколько галлонов только для запуска, что делает его гигантом в арсенале США.

"Мы должны снять с них вес", - сказал Рейни.

По словам Дуга Буша, помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий, также предпринимаются усилия, чтобы затруднить обнаружение танков, от изменения их окраски до уменьшения их электронных приборов.

США и их союзники также добавляют новые контрмеры ко многим своим танкам. К ним относится израильская система под названием "Железный кулак", которая стреляет небольшими взрывчатыми боеприпасами, когда обнаруживает угрозы в воздухе.

Польша согласилась приобрести сотни южнокорейских танков K2. Во время переговоров с производителем Hyundai Rotem поляки добавили новые требования, включая оборудование для глушения дронов.

Много уроков из Украины

Многие американские чиновники говорят, что существует опасность извлечь слишком много уроков из Украины. Ровный безлесный ландшафт страны идеально подходит для беспилотников, а танки также держат на расстоянии, потому что Россия смогла выкопать оборону и заложить огромное количество мин. Кроме того, если бы США вели конфликт, они бы использовали танки в сочетании с самолетами и системами противовоздушной обороны, которые обеспечивали бы большую защиту, чего Украина не смогла сделать, говорят американские чиновники.

Некоторые высокопоставленные офицеры армии США говорят, что военные слишком много инвестируют в танки. Корпус морской пехоты США отказался от своих боевых танков четыре года назад в рамках реструктуризации, направленной на то, чтобы сделать организацию более маневренной. Другие страны также сократили свои танки. В прошлом году Норвегия решила сократить заказ Leopards и вместо этого инвестировать в системы противоракетной обороны.

Несмотря на уязвимость танка, армии говорят, что он все еще играет важную роль. В конфликтах, где противники имеют бронетехнику, США понадобятся танки, чтобы обеспечить "шоковый эффект для проникновения и быстрой консолидации", говорит генерал-лейтенант армии США Кевин Адмирал.

По словам военного с позывным "Перчик", в прошлом месяце взвод украинских солдат вошел в село в Курской области России, а затем был вынужден отступить под огнем. Так было до прибытия поддержки.

"Приехал танк, разнес эту вражескую позицию, и все", - сказал он.

Беспилотники на войне - последние новости

Как писал УНИАН, с недавних пор ВСУ начали активно применять на фронте огнеметные дроны, которые в Сети уже прозвали "драконами". Серия видеороликов, опубликованных в соцсетях, показывает, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - на самом деле расплавленный металл - на российские позиции в лесопосадках.

Одним из главных козырей российской армии в украинской войне является преимущество агрессора в количестве средств воздушного нападения - самолетов, ракет, дронов дальнего радиуса действия. Последние наносят едва ли не больше всего хлопот. Сейчас Украина разрабатывает несколько новых средств противодействия дронам, которые могут нивелировать преимущество россиян.

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