Сейчас Силы обороны не могут использовать большое количество бронетехники.

В современной войне опасны не только дроны, но и танки, рассказал в эфире "Киев 24" командир бронегруппы батальона К-2 54 механизированной бригады Александр Афанасьев.

"Танковый снаряд - его не услышишь. Он сразу попадает в позицию. Это большая пушка и большим калибром 125 мм. Пехоте тяжелее. Тут больше психологический вариант, если по позиции будет приходить по 20 FPV - пехота уже привыкает с ними бороться. Приезжает танк на прямую наводку, то им гораздо сложнее", - рассказал военный.

Он также добавил, что хоть сейчас война и меняется, однако танковые войска "еще нельзя списывать".

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"Мы врагу напоминаем, что танк - это серьезная сила, с которой надо считаться. Пехоте проще сидеть в позициях и держать оборону, когда они знают, что через 20-30 минут приедет техника и она им поможет отбить штурмы. Более устойчивая пехота, а это успех в боях", - добавил Афанасьев.

По словам военного, самым сложным в работе танковых войск является вернуться с поля боя.

"В то время, как танки появляются на поле боя, переключается полностью внимание врага на уничтожение нашей бронетехники. А мы используем не большое количество, миксуем ее. Враг так же сейчас пытается миксовать - это БМП и танки, они работают вместе. Использовать как раньше большое количество бронетехники - для нас это недопустимая роскошь, потому что будут потери. А мы себе этого позволить не можем, как враг. Поэтому мы используем минимум и чтобы был максимальный коэффициент полезного действия", - пояснил Афанасьев.

Кроме того, военный рассказал, сколько времени нужно для того, чтобы научить военного управлять танком.

"На своем примере, мне понадобилось около месяца, чтобы поехать в бой. Но такие короткий срок был связан с тем, что я давно этим интересовался, много лет, спрашивал и мне никогда не отказывали, показывали и наводчики и командиры. И если тебе интересно - этот курс может быть короче", - сказал Афанасьев.

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