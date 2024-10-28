Карина Бовсуновская

В рамках этой инициативы армия США сотрудничает с примерно 20 технологическими компаниями.

Армия США планирует ускорить разработку и закупку вооружений, чтобы идти в ногу с развитием технологий и быть уверенными, что новое оборудование не устареет до того времени, как оно попадет в руки американских военных. Об этом заявил начальник штаба армии США Рэнди Джордж в интервью Bloomberg.

"Мы не можем сказать, что купим что-то и оно будет готово через два года, потому что мы знаем, что технология будет развиваться дальше. Мы стараемся лучше объяснить, что нам нужно, вместо того, чтобы писать сотни страниц требований, пытаясь определить, что это такое", - подчеркнул генерал.

В Bloomberg объяснили, что такое видение заключается в том, чтобы пересмотреть обычный процесс закупок Пентагона, который может занять в среднем два года, чтобы удовлетворить требования по утверждению и финансированию.

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"Одно из направлений - закупка современного вооружения, в том числе дронов и систем радиоэлектронной борьбы, небольшими траншами вместо того, чтобы ждать долгосрочных заказов на закупку. Этот процесс был пилотирован в рамках армейской инициативы под названием "Трансформация в контакте", которая имеет целью обеспечить отдельные бригады передовым оборудованием", - добавили в издании.

В материале напомнили, что в рамках программы "Трансформация в контакте" армия сотрудничает с примерно 20 компаниями, среди которых Anduril Industries Inc., Palantir Technologies Inc. и SpaceX.

Известно, что программа начала свою работу в трех бригадах в начале 2024 года. В рамках инициативы в бригады были приглашены инженеры из частного сектора, которые будут работать вместе с военными.

"Это возможность быть бок о бок с реальными пользователями этой системы, получать обратную связь непосредственно от них о том, что им нравится и что им не нравится", - подчеркнул директор по стратегии компании Anduril, у которой армия США приобрела беспилотники Anduril Ghost-X, Крис Броуз.

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В то же время Рэнди Джордж отметил, что разговаривал с членами Конгресса и высшим руководством Пентагона, чтобы убедиться, что они поддерживают такой план расходов.

"Я думаю, что все понимают, что нам нужно приспособиться и что ситуация меняется. Я уверен, что мы это сделаем, потому что я не думаю, что у нас есть выбор", - считает он.

Использование американского оружия на войне в Украине

Ранее в ВСУ показали, как американская техника успешно работает в Курской области. В частности при взаимодействии БМП Bradley и танка Abrams было уничтожено укрытие оккупантов и поддержано украинских пехотинцев.

"Это совершенно новый опыт для бойцов, полный вызовов. Мог бы кто-то представить еще полгода назад, что американская техника будет на территории врага?", - отметили в 47 бригаде.

Ранее Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. В этот пакет войдут боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые ракеты TOW и другое оружие.

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