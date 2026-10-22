В Хмельницкой области из-за обмеления рек из-под воды показались остатки старинной церкви

Остатки церкви находятся в ныне несуществующем селе Кривчаны, которое было затоплено в ходе строительства Днестровской ГЭС.

В Хмельницкой области из-за понижения уровня воды в Днестре и его притоках стал виден каменный фундамент церкви в бывшем селе Кривчаны, которое было затоплено во время строительства ГЭС. Об этом сообщается на странице в Facebook "Грушка – село-ворота к подольским городам".

"Из-за понижения уровня воды в Днестре и его притоках, в частности в реке Жван, стал виден каменный фундамент церкви Святого Иоанна Богослова в бывшем селе Кривчаны Хмельницкой области. Спустя 45 лет мы впервые видим очертания старинной церкви давно несуществующего села", – говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, церковь на этом месте стояла несколько веков подряд, однако со временем менялась и перестраивалась. Последний храм был деревянным, крестообразным в плане. В клировых записях церковь в селе Кривчаны, приписанном к Лисковцам, упоминается с 1725 года.

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В публикации сообщается, что храм чудом уцелел в 1930-х годах, в период массового уничтожения церквей советской властью. Лишь примерно в 1960-1970-х годах его закрыли и переоборудовали под склад.

"В таком состоянии церковь простояла еще много лет. В конце 1970-х – начале 1980-х годов, в связи со строительством Днестровской ГЭС и подготовкой села к затоплению, деревянное здание храма разобрали. Однако каменный фундамент остался на месте и оказался под водой", – говорится в сообщении.

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