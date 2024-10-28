В РФ успешно работают БМП Bradley при взаимодействии с танком Abrams, поделились украинские воины.

В Курской области (Россия) при взаимодействии БМП Bradley и танка Abrams уничтожено укрытие врага и поддержана украинская пехота.

Об этом сообщила 47 отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины и продемонстрировала видео этого боя.

Отмечается, что 47 ОМБ выполняет боевые задачи на Курщине. "Это совершенно новый опыт для бойцов, полный вызовов. Мог бы кто-то представить еще полгода назад, что американская техника будет на территории врага?", - сказано в сообщении бригады.

На видео, которое демонстрирует бригада, БМП Bradley при взаимодействии с танком Abrams "выкосили" вражескую посадку и уничтожили с помощью противотанковой ракеты TOW укрытие российских военных:

Также обеспечена мощная огневая поддержка нашей пехоте.

Помощь Украине в центре внимания - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в пакете американской помощи от США предусмотрено получение боевых машин Bradley, которые себя хорошо показали на войне.

По информации Business Insider, которая была обнародована в сентябре, Министерство обороны США объявило о пакете помощи, который предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая ракеты ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие.

Сообщалось, что бронемашины американского производства Bradley, которые предлагают маневренность, универсальность и достаточную огневую мощь, доказали свою ценность для усилий Украины на поле боя - больше, чем основные боевые танки и другая тяжелая бронетехника.

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