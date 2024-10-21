Украина получит дополнительные артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковые средства.

В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, о котором ранее объявил министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщила журналистка WSJ Лара Селигман, ссылаясь на письмо, разосланное представителям СМИ. Туда войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS.

Также, по словам журналистки, Украина получит дополнительные артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковые средства.

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Список помощи, которая войдет в новый пакет, выглядит так:

боеприпасы для HIMARS,

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,

60-мм, 81-мм и 122-мм минометные системы, а также снаряды к ним,

противотанковые ракеты TOW,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4,

бронетранспортеры М113,

спутниковые средства связи,

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты и тренировочное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

оборудование для защиты критической инфраструктуры.

Также в стоимость пакета заложили запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.

Помощь Украине: другие новости

19 октября Украина и Германия подписали соглашение о немедленном усилении ПВО. Это соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины. К проекту присоединятся еще несколько стран.

Ранее министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов.

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