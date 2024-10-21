В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, о котором ранее объявил министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом сообщила журналистка WSJ Лара Селигман, ссылаясь на письмо, разосланное представителям СМИ. Туда войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS.
Также, по словам журналистки, Украина получит дополнительные артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковые средства.
Список помощи, которая войдет в новый пакет, выглядит так:
- боеприпасы для HIMARS,
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,
- 60-мм, 81-мм и 122-мм минометные системы, а также снаряды к ним,
- противотанковые ракеты TOW,
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4,
- бронетранспортеры М113,
- спутниковые средства связи,
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- гранаты и тренировочное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры.
Также в стоимость пакета заложили запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.
Помощь Украине: другие новости
19 октября Украина и Германия подписали соглашение о немедленном усилении ПВО. Это соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины. К проекту присоединятся еще несколько стран.
Ранее министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов.